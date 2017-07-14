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    Мутко: «Стартующий сезон РФПЛ будет особенным»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился своими ожиданиями от нового сезона в РФПЛ.

    «Стартующий чемпионат будет особенным. Ожидаю от него серьезной конкуренции. «Спартак» – чемпион, готовится. «Зенит» сегодня обновился, новый тренер серьезный, выглядит, как грозная сила. «Рубин»… Я завтра планирую посетить базу клуба, пообщаться, если будет такая возможность, с Курбаном Бердыевым. Он за год сделал такую команду в Ростове.

    ЦСКА – это стабильный клуб на протяжении десятилетий. У них хороший современный молодой тренер, молодые и опытные футболисты: Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, есть Александр Головин, это очень интересная команда.

    «Краснодар» в серьезной конкурентной обойме. «Локомотив»… Сегодня матч Суперкубок, там есть тренер Юрий Павлович Семин. Новички очень интересные, тот же СКА из Хабаровска, что от него ожидать. Там сейчас героическими усилиями сделали газон, освещение…» – сказал функционер.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    14.07.2017 22:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:32

      Говорят Мутко голубой.

      1
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 июля 2017, 22:21

      Ты у нас ган.он особенный!!!

      1
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