Александр Кержаков объяснил, почему закончил игровую карьеру

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что завершить карьеру футболиста его заставила позиция нового главного тренера команды Роберто Манчини, который не видел форварда в составе.

«Мог ли я «зацепиться» за еще один сезон в «Зените»? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе.

Как я буду цепляться за состав? Я реалист. В прошлом сезоне играл очень мало.

Прекрасно понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет», – рассказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ»..

Ранее стало известно, что экс-игрок получил в «Зените» административную должность.