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  • Александр Кержаков объяснил, почему закончил игровую карьеру

Александр Кержаков объяснил, почему закончил игровую карьеру

14 июля 2017, 20:55
6

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что завершить карьеру футболиста его заставила позиция нового главного тренера команды Роберто Манчини, который не видел форварда в составе.

«Мог ли я «зацепиться» за еще один сезон в «Зените»? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе.

Как я буду цепляться за состав? Я реалист. В прошлом сезоне играл очень мало.

Прекрасно понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет», – рассказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ»..

Ранее стало известно, что экс-игрок получил в «Зените» административную должность.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (6)
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paracetamol
1500056223
Шел бы в Тосну. Полный Петрович собирал бы.
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Garrincha58
1500060795
кто хочет играть играет,а ты как был ББББ так им и остался нахаляву бабло получать и по всяким презентациям и тв шастать
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зенит ничто
1500064120
мог бы еще поиграть!мог!
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T 72
1500066276
Да,в Кайрате с Аршавиным ещё позажигал бы(
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С@НЁК.
1500066618
Удачи на новом поприще!
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KalterJax
1500067404
Ну он всегда говорил, что закончит карьеру в зените! не в условных там уралах, кайратах и тому подобное! так что респект и удачи тебе!)
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