Александр Кержаков объяснил, почему закончил игровую карьеру

Ну он всегда говорил, что закончит карьеру в зените! не в условных там уралах, кайратах и тому подобное! так что респект и удачи тебе!)
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что завершить карьеру футболиста его заставила позиция нового главного тренера команды Роберто Манчини, который не видел форварда в составе.
«Мог ли я «зацепиться» за еще один сезон в «Зените»? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе.
Как я буду цепляться за состав? Я реалист. В прошлом сезоне играл очень мало.
Прекрасно понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет», – рассказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ»..
Ранее стало известно, что экс-игрок получил в «Зените» административную должность.