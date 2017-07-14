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    Александр Кержаков объяснил, почему закончил игровую карьеру

    Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что завершить карьеру футболиста его заставила позиция нового главного тренера команды Роберто Манчини, который не видел форварда в составе.

    «Мог ли я «зацепиться» за еще один сезон в «Зените»? От меня ничего не зависело. Главный тренер не видит меня в составе.

    Как я буду цепляться за состав? Я реалист. В прошлом сезоне играл очень мало.

    Прекрасно понимал, что придет новый тренер с именем. Представлял, что так все произойдет», – рассказал Кержаков в эфире телеканала «Матч ТВ»..

    Ранее стало известно, что экс-игрок получил в «Зените» административную должность.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2017 20:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 июля 2017, 00:23

      Ну он всегда говорил, что закончит карьеру в зените! не в условных там уралах, кайратах и тому подобное! так что респект и удачи тебе!)

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 июля 2017, 00:10

      Удачи на новом поприще!

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 15 июля 2017, 00:04

      Да,в Кайрате с Аршавиным ещё позажигал бы(

      2
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 14 июля 2017, 23:28

      мог бы еще поиграть!мог!

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2017, 22:33

      кто хочет играть играет,а ты как был ББББ так им и остался нахаляву бабло получать и по всяким презентациям и тв шастать

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 14 июля 2017, 21:17

      Шел бы в Тосну. Полный Петрович собирал бы.

      1
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