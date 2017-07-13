Александр Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба.

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, в обязанности 34-летнего россиянина будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.