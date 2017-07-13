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Александр Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

13 июля 2017, 14:37
18

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба.

Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, в обязанности 34-летнего россиянина будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (18)
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acer2003
1499946005
Должность специально под Кержа создали ? )) Ну,координируй,удачи тебе !!!
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Manilov
1499947799
Раньше была "должность" - Свадебный генерал. Очень похоже. Думаю Александру лучше уж с самими пацанами возиться, если есть желание, нежели какой-то мутный администратор.
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Большой Медведь
1499948356
Талантливый человек - талантлив во всем.
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xLINDAx
1499950675
Место нашлось, хорошо, удачи!
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subbotaspartak
1499950968
Ответственность большая, Не шумите, не мешайте.
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fanchik
1499952063
А сами тренера работающие в академии,с молодежным составом,с Зенитом -2 не в состоянии отслеживать прогресс своих футболистом.Тренирующий тренер контактирует со своими футболистами постоянно и видит,есть прогресс или нет,или они "слеповаты", раз придумали ещё одну должность "координатор" над "координаторами"
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insider_retro
1499952909
Какая сложная, ответственная и интересная должность!!... Отслеживать прогресс игроков!!... Наверняка есть должность по отслеживанию регресса игроков!!... Вот это иерархия в клубе.... И главное ответственности никакой... Нет прогресса - виноват тренер!!..
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udavMike
1499953127
Да ну,фиг знает что за должность,по моему,абсолютно,бесполезная. Нельзя разве просто - в Зал славы,пожизненную пенсию и номер сохранить,как в хоккее
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dok66
1499953250
Координатор - какая-то должность не понятная ! Никаких полномочий , и никакой ответственности ! Саня , иди учиться на тренера ... или на менеджера ... А это так , ерунда !
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OfaZavr
1499956685
Протиратель штанов.
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