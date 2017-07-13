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    Александр Кержаков назначен на должность координатора команд академии «Зенита»

    Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков назначен на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба.

    Как сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых, в обязанности 34-летнего россиянина будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

    В составе «Зенита» Кержаков провел 386 матчей, в которых забил 226 мячей. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    13.07.2017 14:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:52

      Правильно Санёк, В Тоснах и Араратах надо посильней упираться чем в Зеньке. а ты уже отвык. А бабки идут. Координируй Саня, бывший футболист.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2017, 17:38

      Протиратель штанов.

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 16:40

      Координатор - какая-то должность не понятная ! Никаких полномочий , и никакой ответственности ! Саня , иди учиться на тренера ... или на менеджера ... А это так , ерунда !

      2
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      Рейтинг: +147

      udavMike 13 июля 2017, 16:38

      Да ну,фиг знает что за должность,по моему,абсолютно,бесполезная.
      Нельзя разве просто - в Зал славы,пожизненную пенсию и номер сохранить,как в хоккее

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 16:35

      Какая сложная, ответственная и интересная должность!!... Отслеживать прогресс игроков!!... Наверняка есть должность по отслеживанию регресса игроков!!... Вот это иерархия в клубе.... И главное ответственности никакой... Нет прогресса - виноват тренер!!..

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 июля 2017, 16:21

      А сами тренера работающие в академии,с молодежным составом,с Зенитом -2 не в состоянии отслеживать прогресс своих футболистом.Тренирующий тренер контактирует со своими футболистами постоянно и видит,есть прогресс или нет,или они "слеповаты", раз придумали ещё одну должность "координатор" над "координаторами"

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июля 2017, 16:02

      Ответственность большая,
      Не шумите, не мешайте.

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 15:57

      Место нашлось, хорошо, удачи!

      1
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      Рейтинг: +10

      staryi05 13 июля 2017, 15:49

      круто

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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 15:19

      Талантливый человек - талантлив во всем.

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