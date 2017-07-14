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    Источник: новый петербургский канал будет показывать матчи «Зенита» и «Тосно» в РФПЛ в прямом эфире

    Матчи РФПЛ с участием «Зенита» и «Тосно» в новом сезоне будет показывать новый петербургский телеканал. Об этом заявил футбольный комментатор Федор Погорелов.

    Напомним, в 1-м туре «Зенит» в гостях встретится со «СКА-Хабаровском» (16 июля), а «Тосно» встретится с «Уфой».

    «Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже.

    В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас «Уфу» и «СКА-Хабаровск» в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть СТО-ТВ или «Лайф», – написал Погорелов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    14.07.2017 18:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:54

      "Источник" самый популярный поставщик новостей.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июля 2017, 20:39

      «Новый городской канал, который появится 1 сентября" ? Что за канал ? Зачем ... ? Как зовут .... ? Но в эту субботу мы что-то прокомментируем ,,,, Туману - как в болоте по осени !

      0
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 14 июля 2017, 20:17

      А по матч тв будут показывать некоторые матчи Зенита и Тосно? Я что-то не понял)

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 июля 2017, 20:03

      С чего вы взяли, что на других каналах трансляций не будет? На "Нашем футболе" в любом случае будут все матчи, в том числе и "Зенита" и "Тосно".

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > SapogSpb 14 июля 2017, 20:16

      Я знаю что платный, а у меня бесплатный. )

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > SapogSpb 14 июля 2017, 20:17

      Был бы платный, по его нынешней цене я бы подключал, на чём-нибудь бы другом сэкономил.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июля 2017, 18:54

      Так-то уже существует петербургский федеральный канал. "5 канал" называется. Показывайте на нём. Его и так никто не смотрит, а с матчами Зенита и Тосно аудитория канала наверняка станет побольше.

      3
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 18:48

      Отлично как три года назад показывали по сто тв спасибо прям обрадовали

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 19:41

      А откуда радость то такая? Матч в эйч-ди транслировал, а этого канала даже в цифре нет, на сколько я помню.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2017, 18:36

      а остальные болельщики Зенита которые живут в других регионах на них вам насрать во блин обрадовали ну и пошли вы на х-н

      1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин > Аvenger 14 июля 2017, 19:12

      благодарю.незнал.

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