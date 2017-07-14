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  • Источник: новый петербургский канал будет показывать матчи «Зенита» и «Тосно» в РФПЛ в прямом эфире

Источник: новый петербургский канал будет показывать матчи «Зенита» и «Тосно» в РФПЛ в прямом эфире

14 июля 2017, 18:26
19

Матчи РФПЛ с участием «Зенита» и «Тосно» в новом сезоне будет показывать новый петербургский телеканал. Об этом заявил футбольный комментатор Федор Погорелов.

Напомним, в 1-м туре «Зенит» в гостях встретится со «СКА-Хабаровском» (16 июля), а «Тосно» встретится с «Уфой».

«Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже.

В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас «Уфу» и «СКА-Хабаровск» в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть СТО-ТВ или «Лайф», – написал Погорелов.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит
Комментарии (19)
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Garrincha58
1500046603
а остальные болельщики Зенита которые живут в других регионах на них вам насрать во блин обрадовали ну и пошли вы на х-н
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Tajik-za Zenit
1500047327
Отлично как три года назад показывали по сто тв спасибо прям обрадовали
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BRO_football
1500047677
Так-то уже существует петербургский федеральный канал. "5 канал" называется. Показывайте на нём. Его и так никто не смотрит, а с матчами Зенита и Тосно аудитория канала наверняка станет побольше.
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Супермачо
1500051788
С чего вы взяли, что на других каналах трансляций не будет? На "Нашем футболе" в любом случае будут все матчи, в том числе и "Зенита" и "Тосно".
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BrezAndr
1500052620
А по матч тв будут показывать некоторые матчи Зенита и Тосно? Я что-то не понял)
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dok66
1500053978
«Новый городской канал, который появится 1 сентября" ? Что за канал ? Зачем ... ? Как зовут .... ? Но в эту субботу мы что-то прокомментируем ,,,, Туману - как в болоте по осени !
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DeutschlandUberAlles
1500062098
"Источник" самый популярный поставщик новостей.
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