Источник: новый петербургский канал будет показывать матчи «Зенита» и «Тосно» в РФПЛ в прямом эфире

Матчи РФПЛ с участием «Зенита» и «Тосно» в новом сезоне будет показывать новый петербургский телеканал. Об этом заявил футбольный комментатор Федор Погорелов.

Напомним, в 1-м туре «Зенит» в гостях встретится со «СКА-Хабаровском» (16 июля), а «Тосно» встретится с «Уфой».

«Новый городской канал, который появится 1 сентября, предлагает посмотреть вам весь городской футбол уже начиная с этих выходных. В субботу – «Тосно», в воскресенье – «Зенит». Будут и другие сюрпризы, но о них позже.

В общем, уже в эту субботу и в воскресенье мы прокомментируем для вас «Уфу» и «СКА-Хабаровск» в прямом эфире на кнопке, где вы привыкли смотреть СТО-ТВ или «Лайф», – написал Погорелов.