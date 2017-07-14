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  • Билялетдинов: «Переживать за «Локомотив» не буду, но смотреть точно буду»

Билялетдинов: «Переживать за «Локомотив» не буду, но смотреть точно буду»

14 июля 2017, 09:02
6

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах этих команд в предстоящем сезоне в еврокубках. Напомним, что «Спартаку» предстоит сыграть в Лиге чемпионов, а «Локо» стартует в Лиге Европы.

– «Спартак» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов, «Локомотив» – опять в Лиге Европы.

– Перспективы в каждом из турниров стоит оценивать по-разному. «Спартак» хоть и будет при жеребьевке в первой корзине как чемпион России, с ним в группу точно попадут не только большие клубы, но и менее именитые неуступчивые команды. Тем интереснее! Шансы на выход из группы – 50 на 50. У «Локомотива» шансов пролезть через групповой этап и пройти как можно дальше в плей-офф больше. Все-таки уровень конкуренции внутри турнира не такой серьезный, как в ЛЧ. Многие команды играют смешанным составом, кому-то откровенно не везет. «Локо» будет попроще.

– Прошлый сезон РФПЛ стал одним из самых скучных и блеклых. В этом году будет веселее?

– Раз на раз не приходится. И если кто-то заскучал в прошлом году, то сейчас от нашего футбола получит точно больше удовольствия.

– Переживать в этом сезоне вы будете за «Локомотив»?

– Не прям уж переживать… Смотреть точно буду, почему нет. Да и поддерживать тоже.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Билялетдинов Динияр
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1500012852
А кому он скучный был, коням с бомжами?
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SpazMatikus
1500014774
Сыча вернул Палыч давай уже и Била тоже,капитанил так то
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кошмарик
1500015900
воистину чел берега попутал.. ЛОКО кормил их с отцом много лет..
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Nesterenko
1500019861
Тебя Палыч сделал классным игроком в своё время, а ты переживать за Локо не хочешь. Не очень красиво так говорить.
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