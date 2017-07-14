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    Билялетдинов: «Переживать за «Локомотив» не буду, но смотреть точно буду»

    Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах этих команд в предстоящем сезоне в еврокубках. Напомним, что «Спартаку» предстоит сыграть в Лиге чемпионов, а «Локо» стартует в Лиге Европы.

    – «Спартак» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов, «Локомотив» – опять в Лиге Европы.

    – Перспективы в каждом из турниров стоит оценивать по-разному. «Спартак» хоть и будет при жеребьевке в первой корзине как чемпион России, с ним в группу точно попадут не только большие клубы, но и менее именитые неуступчивые команды. Тем интереснее! Шансы на выход из группы – 50 на 50. У «Локомотива» шансов пролезть через групповой этап и пройти как можно дальше в плей-офф больше. Все-таки уровень конкуренции внутри турнира не такой серьезный, как в ЛЧ. Многие команды играют смешанным составом, кому-то откровенно не везет. «Локо» будет попроще.

    – Прошлый сезон РФПЛ стал одним из самых скучных и блеклых. В этом году будет веселее?

    – Раз на раз не приходится. И если кто-то заскучал в прошлом году, то сейчас от нашего футбола получит точно больше удовольствия.

    – Переживать в этом сезоне вы будете за «Локомотив»?

    – Не прям уж переживать… Смотреть точно буду, почему нет. Да и поддерживать тоже.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2017 09:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 14 июля 2017, 11:11

      Тебя Палыч сделал классным игроком в своё время, а ты переживать за Локо не хочешь. Не очень красиво так говорить.

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 июля 2017, 10:05

      воистину чел берега попутал.. ЛОКО кормил их с отцом много лет..

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 14 июля 2017, 09:46

      Сыча вернул Палыч давай уже и Била тоже,капитанил так то

      -1
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk > SpazMatikus 14 июля 2017, 13:50

      кому нужен такой безразличный чувак,можете себе его забрать)))

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 09:14

      А кому он скучный был, коням с бомжами?

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 14 июля 2017, 13:50

      Я соглашусь, между нами.

      0
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