Билялетдинов: «Переживать за «Локомотив» не буду, но смотреть точно буду»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о перспективах этих команд в предстоящем сезоне в еврокубках. Напомним, что «Спартаку» предстоит сыграть в Лиге чемпионов, а «Локо» стартует в Лиге Европы.

– «Спартак» впервые за долгое время попал в Лигу чемпионов, «Локомотив» – опять в Лиге Европы.

– Перспективы в каждом из турниров стоит оценивать по-разному. «Спартак» хоть и будет при жеребьевке в первой корзине как чемпион России, с ним в группу точно попадут не только большие клубы, но и менее именитые неуступчивые команды. Тем интереснее! Шансы на выход из группы – 50 на 50. У «Локомотива» шансов пролезть через групповой этап и пройти как можно дальше в плей-офф больше. Все-таки уровень конкуренции внутри турнира не такой серьезный, как в ЛЧ. Многие команды играют смешанным составом, кому-то откровенно не везет. «Локо» будет попроще.

– Прошлый сезон РФПЛ стал одним из самых скучных и блеклых. В этом году будет веселее?

– Раз на раз не приходится. И если кто-то заскучал в прошлом году, то сейчас от нашего футбола получит точно больше удовольствия.

– Переживать в этом сезоне вы будете за «Локомотив»?

– Не прям уж переживать… Смотреть точно буду, почему нет. Да и поддерживать тоже.