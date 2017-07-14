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  • Непомнящий: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство»

Непомнящий: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство»

14 июля 2017, 08:20
3

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы на успех в стартующем сезоне «Зенита». При этом он отметил, что в команде из Санкт-Петербурга есть явный перебор футболистов, что вряд ли скажется на игре в положительном смысле.

«Я понимаю, что сейчас «Зенит» на трансферном рынке сверхактивную работу ведет. Очень правильный ход был привлечь вновь в команду Константина Сарсания. Трансферная политика «Зенита» сейчас очень грамотно проводится, но есть один аспект.

Перебор игроков не всегда полезен для команды. Когда в «Зените» будет два состава, каким образом с этим справляться тренеру? У меня есть по поводу этого сомнения. Сарсания ведь говорил, что 6 или 7 человек надо будет «освободить» из группы игроков, которые сейчас находятся в «Зените». Каким образом это все будет решаться – вопрос. Но я скажу: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство, у меня это сомнений не вызывает. Не может быть, чтобы игроки такого уровня не думали о титуле. Другой задачи для них быть не может. Но как это получится у нынешнего «Зенита» – большой вопрос», – считает Непомнящий.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит отправиться на Дальний Восток, где пройдет матч со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Сарсания Константин Непомнящий Валерий
Комментарии (3)
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Popularov
1500015157
Манчини надо учесть горький опыт работы Луческу - надо добиться прозрачности работы арбитров и внедрения видеоповторов! Пока не наведут порядок в нашем судействе, Зенит опять пролетит МИМО Лиги чемпионов. А все трансферные суммы Зенита, на покупку игроков, пойдут питерскому коту под ХВОСТ. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!! Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Видеоповторы убьют КОРРУПЦИЮ Будогосского и его арбитров, а футбол, тренеры и команды от этого только ВЫИГРАЮТ! Кто против введения видеоповторов, того из футбола надо ГНАТЬ ВОН и как можно скорее!
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raritet
1500015289
Тут, конечно, у всех могут быть очень большие сомнения. Если раньше, когда в команду приходил 1-2 человека, требовалось время чтобы притереться этим гаечкам, то как будет играть и во что играть команда никому неизвестно. Хорошо, если еще удержится в десятке.
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Britan
1500023807
вот будет "номер", если Манчини облажается.
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