Непомнящий: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы на успех в стартующем сезоне «Зенита». При этом он отметил, что в команде из Санкт-Петербурга есть явный перебор футболистов, что вряд ли скажется на игре в положительном смысле.

«Я понимаю, что сейчас «Зенит» на трансферном рынке сверхактивную работу ведет. Очень правильный ход был привлечь вновь в команду Константина Сарсания. Трансферная политика «Зенита» сейчас очень грамотно проводится, но есть один аспект.

Перебор игроков не всегда полезен для команды. Когда в «Зените» будет два состава, каким образом с этим справляться тренеру? У меня есть по поводу этого сомнения. Сарсания ведь говорил, что 6 или 7 человек надо будет «освободить» из группы игроков, которые сейчас находятся в «Зените». Каким образом это все будет решаться – вопрос. Но я скажу: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство, у меня это сомнений не вызывает. Не может быть, чтобы игроки такого уровня не думали о титуле. Другой задачи для них быть не может. Но как это получится у нынешнего «Зенита» – большой вопрос», – считает Непомнящий.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит отправиться на Дальний Восток, где пройдет матч со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.