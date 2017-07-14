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    Непомнящий: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство»

    Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы на успех в стартующем сезоне «Зенита». При этом он отметил, что в команде из Санкт-Петербурга есть явный перебор футболистов, что вряд ли скажется на игре в положительном смысле.

    «Я понимаю, что сейчас «Зенит» на трансферном рынке сверхактивную работу ведет. Очень правильный ход был привлечь вновь в команду Константина Сарсания. Трансферная политика «Зенита» сейчас очень грамотно проводится, но есть один аспект.

    Перебор игроков не всегда полезен для команды. Когда в «Зените» будет два состава, каким образом с этим справляться тренеру? У меня есть по поводу этого сомнения. Сарсания ведь говорил, что 6 или 7 человек надо будет «освободить» из группы игроков, которые сейчас находятся в «Зените». Каким образом это все будет решаться – вопрос. Но я скажу: «Зенит» обязан быть конкурентоспособным в борьбе за чемпионство, у меня это сомнений не вызывает. Не может быть, чтобы игроки такого уровня не думали о титуле. Другой задачи для них быть не может. Но как это получится у нынешнего «Зенита» – большой вопрос», – считает Непомнящий.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Зениту» предстоит отправиться на Дальний Восток, где пройдет матч со «СКА-Хабаровском». Игра состоится в воскресенье, 16 июля, в 11:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    14.07.2017 08:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +761

      martin gore 14 июля 2017, 12:16

      вот будет "номер", если Манчини облажается.

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 14 июля 2017, 09:54

      Тут, конечно, у всех могут быть очень большие сомнения. Если раньше, когда в команду приходил 1-2 человека, требовалось время чтобы притереться этим гаечкам, то как будет играть и во что играть команда никому неизвестно. Хорошо, если еще удержится в десятке.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 09:52

      Манчини надо учесть горький опыт работы Луческу - надо добиться прозрачности работы арбитров и внедрения видеоповторов!
      Пока не наведут порядок в нашем судействе, Зенит опять пролетит МИМО Лиги чемпионов.
      А все трансферные суммы Зенита, на покупку игроков, пойдут питерскому коту под ХВОСТ.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО и коррупционного судейства, имени Будогосского, в пользу Спартака и Зенита!!!
      Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Видеоповторы убьют КОРРУПЦИЮ Будогосского и его арбитров, а футбол, тренеры и команды от этого только ВЫИГРАЮТ!
      Кто против введения видеоповторов, того из футбола надо ГНАТЬ ВОН и как можно скорее!

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