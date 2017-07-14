Динияр Билялетдинов будет болеть за «Локомотив» в Суперкубке России

Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о результате предстоящего Суперкубка России, в котором встретятся как раз две эти команды. Матч состоится в пятница, 14 июля, в 21:30 по московскому времени, на стадионе «Локомотив» в Москве.

– Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» смотреть буду обязательно. И обязательно буду болеть за «Локо». К тому же, железнодорожники играют на домашней арене. Праздник!

– На кого ставите?

– На «Локомотив», конечно. «Спартак» можно обыграть – в первую очередь за счет дисциплины в обороне, контратак. Необходимо воспользоваться свободными зонами, которые команда Карреры периодически точно будет оставлять. Про стандартные положения не стоит забывать, это, своего рода, козырь.

– Есть мнение, что после чемпионства «Спартак» не сильно мотивирован в Суперкубке.

– Не думаю, что в «Спартаке» такие настроения. Любой трофей приятен. Тем более, этот матч открывает чемпионат страны, ответственность большая, фанаты заждались кумиров. Суперкубок – славная страница в биографии любого футболиста.

– В «Спартак» пришел Петкович, в «Локо» – Медведев и Корян. Не маловато?

– «Спартак», по сути, как команда сформирован, да и «Локомотив» тоже. Поэтому следуют лишь точечные укрепления. Юрий Семинвообще всегда только так и усиливался. Думаю, ему хватит игроков. Лига Европы? Так еще полтора месяца впереди, время купить кого-то точно есть.