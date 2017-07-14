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    Динияр Билялетдинов будет болеть за «Локомотив» в Суперкубке России

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о результате предстоящего Суперкубка России, в котором встретятся как раз две эти команды. Матч состоится в пятница, 14 июля, в 21:30 по московскому времени, на стадионе «Локомотив» в Москве.

    – Матч за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» смотреть буду обязательно. И обязательно буду болеть за «Локо». К тому же, железнодорожники играют на домашней арене. Праздник!

    – На кого ставите?

    – На «Локомотив», конечно. «Спартак» можно обыграть – в первую очередь за счет дисциплины в обороне, контратак. Необходимо воспользоваться свободными зонами, которые команда Карреры периодически точно будет оставлять. Про стандартные положения не стоит забывать, это, своего рода, козырь.

    – Есть мнение, что после чемпионства «Спартак» не сильно мотивирован в Суперкубке.

    – Не думаю, что в «Спартаке» такие настроения. Любой трофей приятен. Тем более, этот матч открывает чемпионат страны, ответственность большая, фанаты заждались кумиров. Суперкубок – славная страница в биографии любого футболиста.

    – В «Спартак» пришел Петкович, в «Локо» – Медведев и Корян. Не маловато?

    – «Спартак», по сути, как команда сформирован, да и «Локомотив» тоже. Поэтому следуют лишь точечные укрепления. Юрий Семинвообще всегда только так и усиливался. Думаю, ему хватит игроков. Лига Европы? Так еще полтора месяца впереди, время купить кого-то точно есть.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2017 06:31
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июля 2017, 11:07

      Его мнение самое самое последнее из последних.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2017, 07:16

      Посредственность будет болеть за другую посредственность.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 14 июля 2017, 07:10

      В полку экспертов прибыло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 14 июля 2017, 07:01

      Праздник тебе испортит Спартак.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 14 июля 2017, 06:47

      Кто это?

      3
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