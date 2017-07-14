«Уотфорд» подписал защитника «Челси» Чалобу

Пресс-служба «Уотфорда» объявила о покупке защитника «Челси» Натаниэля Чалобы.

22-летний англичанин находился в молодежной системе синих с 2005 года, а в 2012 подписал взрослый контракт. Футболист преимущественно находился в аренде – в «Мидлсбро», «Ноттингеме», «Уотфорде», «Рединге» и «Наполи».

В минувшем сезоне Чалоба вернулся в команду Антонио Конте и принял участие в 15 матчах всех турниров, в которых забил один гол.

Игрок молодежной сборной Англии подписал с «Уотфордом» соглашение на пять лет.