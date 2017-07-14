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    «Уотфорд» подписал защитника «Челси» Чалобу

    Пресс-служба «Уотфорда» объявила о покупке защитника «Челси» Натаниэля Чалобы.

    22-летний англичанин находился в молодежной системе синих с 2005 года, а в 2012 подписал взрослый контракт. Футболист преимущественно находился в аренде – в «Мидлсбро», «Ноттингеме», «Уотфорде», «Рединге» и «Наполи».

    В минувшем сезоне Чалоба вернулся в команду Антонио Конте и принял участие в 15 матчах всех турниров, в которых забил один гол.

    Игрок молодежной сборной Англии подписал с «Уотфордом» соглашение на пять лет.

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    14.07.2017 00:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 июля 2017, 08:27

      По мнению bombardir.ru Уотфорд сейчас находится на первом месте в таблице чемпионата :))

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 июля 2017, 01:33

      БЛИИИИИИИИИИН, ну почему продажа, почему не аренда???

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