«Уотфорд» подписал защитника «Челси» Чалобу

По мнению bombardir.ru Уотфорд сейчас находится на первом месте в таблице чемпионата :))
Пресс-служба «Уотфорда» объявила о покупке защитника «Челси» Натаниэля Чалобы.
22-летний англичанин находился в молодежной системе синих с 2005 года, а в 2012 подписал взрослый контракт. Футболист преимущественно находился в аренде – в «Мидлсбро», «Ноттингеме», «Уотфорде», «Рединге» и «Наполи».
В минувшем сезоне Чалоба вернулся в команду Антонио Конте и принял участие в 15 матчах всех турниров, в которых забил один гол.
Игрок молодежной сборной Англии подписал с «Уотфордом» соглашение на пять лет.