Мутко: «Кержаков вошел в историю российского футбола»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. 34-летний россиянин сегодня был назначен на должность координатора команд академии сине-бело-голубых.

«Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры.

Он получил пост в академии «Зенита»? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи.

Сможет ли кто-то обойти его в списке бомбардиров? Кто-то находится в середине карьеры, кто-то в начале пути, если будет желание, стремление, то это можно сделать. Остальным футболистам есть к чему стремиться», – сказал Мутко.