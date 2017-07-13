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Мутко: «Кержаков вошел в историю российского футбола»

13 июля 2017, 17:07
7

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. 34-летний россиянин сегодня был назначен на должность координатора команд академии сине-бело-голубых.

«Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры.

Он получил пост в академии «Зенита»? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи.

Сможет ли кто-то обойти его в списке бомбардиров? Кто-то находится в середине карьеры, кто-то в начале пути, если будет желание, стремление, то это можно сделать. Остальным футболистам есть к чему стремиться», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Мутко Виталий
Комментарии (7)
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diadushka
1499955076
мудко тоже вошел в историю футбола! Благодаря ему говорят: "Футбол - это спорт, родившийся в Англии, а умерший в России..........."
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Большой Медведь
1499955139
Спасибо, "Русский бомбардир"!
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ijgjr
1499958665
Кержа что то больно толкать вверх начали - неужели удачная жинитьба -я по тому Аршавин ведь не хуже - не слуху не духу
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sidul1
1499959990
Про тебя же Мутка доброго слова не скажут.Еще год наш футбол будешь уничтожать,а может все таки до марта снимут?
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Salamander
1499964446
И чем же он в историю вошёл? Фразой "бил,бью И буду бить" ???
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paracetamol
1499972388
Кержак Саша - гордость наша!
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