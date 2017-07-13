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    Мутко: «Кержаков вошел в историю российского футбола»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. 34-летний россиянин сегодня был назначен на должность координатора команд академии сине-бело-голубых.

    «Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры.

    Он получил пост в академии «Зенита»? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи.

    Сможет ли кто-то обойти его в списке бомбардиров? Кто-то находится в середине карьеры, кто-то в начале пути, если будет желание, стремление, то это можно сделать. Остальным футболистам есть к чему стремиться», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2017 17:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:59

      Кержак Саша - гордость наша!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Salamander 13 июля 2017, 19:47

      И чем же он в историю вошёл? Фразой "бил,бью И буду бить" ???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 13 июля 2017, 18:33

      Про тебя же Мутка доброго слова не скажут.Еще год наш футбол будешь уничтожать,а может все таки до марта снимут?

      1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 июля 2017, 18:11

      Кержа что то больно толкать вверх начали - неужели удачная жинитьба -я по тому Аршавин ведь не хуже - не слуху не духу

      0
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      Рейтинг: +105

      westminster1 > ijgjr 13 июля 2017, 18:34

      ну вобще это обычная практика, после долгих лет игры оставить человека в системе клуба. А Шава еще не завершил карьеру, какой слух о нем должен быть?

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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 17:12

      Спасибо, "Русский бомбардир"!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 июля 2017, 17:11

      мудко тоже вошел в историю футбола! Благодаря ему говорят: "Футбол - это спорт, родившийся в Англии, а умерший в России..........."

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