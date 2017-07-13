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  • Нигматуллин: «Вряд ли «Локомотив» ждет борьба за чемпионство»

Нигматуллин: «Вряд ли «Локомотив» ждет борьба за чемпионство»

13 июля 2017, 09:06
14

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы железнодорожников в предстоящем сезоне на борьбу за чемпионство.

«Думаю, «Локомотив» будет играть примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Вряд ли их ждет борьба за чемпионство. Скорее всего, их задачей будет попадание в еврокубки через Кубок России или четвертое-пятое место в национальном первенстве. Но бороться за золото с этим составом у «Локомотива» вряд ли получится», – считает Нигматуллин.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (14)
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Дядя Серёжа
1499929585
Очевидно.
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brhr
1499931673
Локомотив уже какой сезон не претендует на медали . И Палыч с этим сделать тоже ничего не может. А жаль. Как хотелось увидеть кубок в руках любимой команды .
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multiscan
1499934723
Объективно, правильно, но непатриотично!
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fanchik
1499935417
многое будет зависеть как команда стартует в чемпионате ,при удачном начале Локо может побороться за призовое место. При не удачном старте трудно на что-то рассчитывать серьёзное
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RedGreenHooligan
1499935892
так о золоте речи и не шло... Геркус такой цели и не ставил! Локо в этом сезоне выше 4-5 места и не поднимется! команда только начинает строиться после правления Смородской...скорее всего будет больше молодежи появляться на поле что бы в следующих сезонах они составляли костяк команды
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Спартач_навсегда
1499940520
в ле попасть -отличный результат
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subbotaspartak
1499951590
Банально, но пока их бронепоезд на запасном пути. В тройку им не войти. А там Рубин, новое Динамо, Думайте сами.
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avera
1499962308
Это же не Лестер с его чумовой чемпионской игрой. Тут надо команду Палычу строить года два-три(если дадут).Вот Федун сколько ждал.
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Бугимен
1499967971
РУСЛАНУ ВИДНЕЙ,НО ШАНС ЕСТЬ.
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Дядя Серёжа
1500001358
Если после сегодняшней игры Палыч в тренерах останется, может им что-нибудь достанется.
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