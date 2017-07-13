Нигматуллин: «Вряд ли «Локомотив» ждет борьба за чемпионство»

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы железнодорожников в предстоящем сезоне на борьбу за чемпионство.

«Думаю, «Локомотив» будет играть примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Вряд ли их ждет борьба за чемпионство. Скорее всего, их задачей будет попадание в еврокубки через Кубок России или четвертое-пятое место в национальном первенстве. Но бороться за золото с этим составом у «Локомотива» вряд ли получится», – считает Нигматуллин.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.