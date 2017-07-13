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    Нигматуллин: «Вряд ли «Локомотив» ждет борьба за чемпионство»

    Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы железнодорожников в предстоящем сезоне на борьбу за чемпионство.

    «Думаю, «Локомотив» будет играть примерно на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Вряд ли их ждет борьба за чемпионство. Скорее всего, их задачей будет попадание в еврокубки через Кубок России или четвертое-пятое место в национальном первенстве. Но бороться за золото с этим составом у «Локомотива» вряд ли получится», – считает Нигматуллин.

    Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

    Источник: Известия

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    13.07.2017 09:06
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 06:02

      Если после сегодняшней игры Палыч в тренерах останется, может им что-нибудь достанется.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 июля 2017, 20:46

      РУСЛАНУ ВИДНЕЙ,НО ШАНС ЕСТЬ.

      1
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      Рейтинг: +547

      avera 13 июля 2017, 19:11

      Это же не Лестер с его чумовой чемпионской игрой. Тут надо команду
      Палычу строить года два-три(если дадут).Вот Федун сколько ждал.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июля 2017, 16:13

      Банально, но пока их бронепоезд на запасном пути.
      В тройку им не войти.
      А там Рубин, новое Динамо,
      Думайте сами.

      2
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 13 июля 2017, 13:08

      в ле попасть -отличный результат

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 июля 2017, 11:51

      так о золоте речи и не шло... Геркус такой цели и не ставил! Локо в этом сезоне выше 4-5 места и не поднимется! команда только начинает строиться после правления Смородской...скорее всего будет больше молодежи появляться на поле что бы в следующих сезонах они составляли костяк команды

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 июля 2017, 11:43

      многое будет зависеть как команда стартует в чемпионате ,при удачном начале Локо может побороться за призовое место. При не удачном старте трудно на что-то рассчитывать серьёзное

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 июля 2017, 11:32

      Объективно, правильно, но непатриотично!

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 11:03

      Не поспоришь, с Нигматуллиным. Трудно представить Локомотив в тройке призёров.

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      Рейтинг: +1389

      brhr 13 июля 2017, 10:41

      Локомотив уже какой сезон не претендует на медали .
      И Палыч с этим сделать тоже ничего не может.
      А жаль. Как хотелось увидеть кубок в руках любимой команды .

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