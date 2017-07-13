Нигматуллин: «Суперкубок – не самый серьезный и значимый трофей»

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин не стал бы серьезно воспринимать матч за Суперкубок России, в котором встретятся эти два московских клуба.

«Этот титул – не самый серьезный и значимый. Поэтому вряд ли кто-то из команд расстроится в случае поражения. С другой стороны, победа всегда радует – особенно если влечет за собой трофей. Но я бы не стал серьезно воспринимать этот матч.

Сейчас для обеих команд главным является достойная подготовка к сезону. Эта игра интересна тем, что можно будет увидеть, насколько хорошо «Спартак» и «Локомотив» провели предсезонку и как они готовы к предстоящему чемпионату России», – сказал Нигматуллин.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.