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  • Нигматуллин: «Суперкубок – не самый серьезный и значимый трофей»

Нигматуллин: «Суперкубок – не самый серьезный и значимый трофей»

13 июля 2017, 07:41
11

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин не стал бы серьезно воспринимать матч за Суперкубок России, в котором встретятся эти два московских клуба.

«Этот титул – не самый серьезный и значимый. Поэтому вряд ли кто-то из команд расстроится в случае поражения. С другой стороны, победа всегда радует – особенно если влечет за собой трофей. Но я бы не стал серьезно воспринимать этот матч.

Сейчас для обеих команд главным является достойная подготовка к сезону. Эта игра интересна тем, что можно будет увидеть, насколько хорошо «Спартак» и «Локомотив» провели предсезонку и как они готовы к предстоящему чемпионату России», – сказал Нигматуллин.

Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (11)
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oyabun
1499921501
У нас в течение спортивного года всего три возможности взять трофей внутри страны. Поэтому говорить что Суперкубок несерьезный трофей, по крайней мере странно
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SPARTAK 85
1499922360
Болельщики всегда ждут победы, а игроки видимо так и рассуждают это незначимо то не серьезно, а где значимо там выиграть не могут. Выигрывать надо стремиться любой турнир еслм ты проффесионал.
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Garrincha58
1499926753
во первых титул,а во вторых 22,5 ляма рубчиков любой команде не помешают на мелкие расходы, так что не надо ля ля диджей
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Freaky
1499927461
Верно сказано. Супер Кубок даже менее важен, чем любой межсезонный турнир. По сути, товарищеский матч. Если бы игрался в конце сезона, то имел бы большее значение, а так не вижу спортивного смысла в данном матче.
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Большой Медведь
1499927751
Во оно отношение. Настоящий спортсмен должен бороться за любой трофей, с полной самоотдачей.
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Дядя Серёжа
1499929949
Хорошая разминка перед Динамо.
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OfaZavr
1499932470
Любой трофей важный и нужный.
Ответить
vitvik
1499933392
Даже обладатель множества трофеев старается добавить ещё один. Нынешние претенденты, в последнее время, не могут похвастаться множеством трофеев.
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subbotaspartak
1499952611
Вперёд за Кубком и разведка боем, Кто будет героем?!
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ijgjr
1499958846
это смотря кто с кем играиет - тем значимее
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