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    Нигматуллин: «Суперкубок – не самый серьезный и значимый трофей»

    Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин не стал бы серьезно воспринимать матч за Суперкубок России, в котором встретятся эти два московских клуба.

    «Этот титул – не самый серьезный и значимый. Поэтому вряд ли кто-то из команд расстроится в случае поражения. С другой стороны, победа всегда радует – особенно если влечет за собой трофей. Но я бы не стал серьезно воспринимать этот матч.

    Сейчас для обеих команд главным является достойная подготовка к сезону. Эта игра интересна тем, что можно будет увидеть, насколько хорошо «Спартак» и «Локомотив» провели предсезонку и как они готовы к предстоящему чемпионату России», – сказал Нигматуллин.

    Матч за Суперкубок России пройдет в пятницу, 14 июля, в 21:30 по московскому времени на стадионе «Локомотив» в Черкизово.

    Источник: Известия

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    13.07.2017 07:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 13 июля 2017, 18:14

      это смотря кто с кем играиет - тем значимее

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июля 2017, 16:30

      Вперёд за Кубком и разведка боем,
      Кто будет героем?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 11:09

      Даже обладатель множества трофеев старается добавить ещё один. Нынешние претенденты, в последнее время, не могут похвастаться множеством трофеев.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июля 2017, 10:54

      Любой трофей важный и нужный.

      3
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 10:12

      Хорошая разминка перед Динамо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 09:35

      Во оно отношение. Настоящий спортсмен должен бороться за любой трофей, с полной самоотдачей.

      4
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      Рейтинг: +64

      Freaky 13 июля 2017, 09:31

      Верно сказано. Супер Кубок даже менее важен, чем любой межсезонный турнир. По сути, товарищеский матч. Если бы игрался в конце сезона, то имел бы большее значение, а так не вижу спортивного смысла в данном матче.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2017, 09:19

      во первых титул,а во вторых 22,5 ляма рубчиков любой команде не помешают на мелкие расходы, так что не надо ля ля диджей

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 июля 2017, 08:06

      Болельщики всегда ждут победы, а игроки видимо так и рассуждают это незначимо то не серьезно, а где значимо там выиграть не могут. Выигрывать надо стремиться любой турнир еслм ты проффесионал.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 июля 2017, 08:04

      Я вот так скажу, на счёт важности матча за супер кубок!Я болельщик Локомотива, мой друг за Спартак переживает и если чья то команда проиграет в этом матче, у меня или моего друга будет возможность подъ..вать друг-друга целый год..типо что то, как с трофеями в этом году)))
      Пока не завершится чемпионат или кубок страны.Поэтому матч очень важный и ответственный!))

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