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Гершкович удивился, как деградировали игроки при Луческу

13 июля 2017, 06:18
1

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что из-за большой перестройки в составе и руководстве «Зенита» команду ждут серьезные проблемы, к которым всем нужно быть готовыми.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице РФПЛ.

— С интересом наблюдаю за событиями в «Зените». Клуб – один из передовых в нашем футболе, на него во многом равняются. Правда, трудно что-то оценить. Вижу, что идет мощная трансферная работа: купили игроков российской сборной, покупают иностранцев, говорят, что будут еще. Пришел новый тренер: как игрок был выдающийся, как наставник добился многого. Один из «топовых» тренеров Европы. Посмотрим, какой будет результат. Думаю, можно ждать событий и со знаком плюс, и со знаком минус. Невозможно держать в команде 25 игроков, обладающих высоким мастерством, знающих себе цену. Когда перебор исполнителей – это не всегда хорошо.

— Игроков в «Зените» много, а матчей, для того чтобы наиграть состав, было всего три. И по ним трудно что-то понять.

— Вспомните, как «Зенит» готовился ко второй части прошлого сезона под руководством Мирчи Луческу. Всех удивляло большое количество спаррингов на сборе. Не было как таковой подготовки. За счет игр можно, конечно, набрать форму – если играешь в одном составе. Тогда же в «Зените» был такой разброс футболистов, что трудно было понять, на кого делает ставку тренер, всем давали поиграть. В результате команда провалила вторую часть сезона. Не только по результату. Я удивился, как деградировали игроки. Явно тренерский просчет, что тут говорить. Жулиано первую часть сезона блистал, потом вдруг «пропал». Что-то было не так.

Сейчас подготовка к сезону – очень короткая. Месяц, а то и меньше. Игроки сборной только приехали. Они еще не вышли из формы, «добрать» ее не так сложно, как зимой. Просто много у «Зенита» игроков – вот в чем проблема. С другой стороны, мы не знаем планов клуба – сколько хотят купить, сколько отдать.

— Вопрос, кто будет играть и в какой футбол?

— Когда идет перестройка, всегда есть издержки. Если бы «Зенит» затеял такие реформы зимой, легче их было бы «провернуть», так как больше времени. Сейчас команда реконструируется в условиях цейтнота. Даже руководство клуба поменялось. Приходят новые игроки. Проблемы будут, к этому надо быть готовым. Хорошо, что Лигу Европы «Зенит» начнет чуть позже. Есть время, чтобы игроки набрали форму, команда сыгралась. Уровень наших команд ниже, чем европейских. По ходу первых матчей чемпионата «Зенит» может позволить себе подготовку к серьезным баталиям в условиях, «приближенных к боевым».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Жулиано Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (1)
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Дядя Серёжа
1499930129
Я удивился, как деградировали игроки... Да ты чё? Ай-яй-яй! Как же так?
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