Манчини: «Лимит на легионеров в России я бы отменил. Он мешает РФПЛ прогрессировать»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказался по поводу лимита на легионеров в РФПЛ. По мнению итальянского специалиста, соответствующую ограничительную норму регламента следует отменить.

«Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет.

При этом речь идет о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал.

Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать. Я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать», – говорит наставник.

В будущем сезоне схема лимита будет «шесть+пять», где шесть – предельное количество иностранцев на футбольном поле во время матча.