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  • Манчини: «Лимит на легионеров в России я бы отменил. Он мешает РФПЛ прогрессировать»

Манчини: «Лимит на легионеров в России я бы отменил. Он мешает РФПЛ прогрессировать»

12 июля 2017, 23:09
8

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказался по поводу лимита на легионеров в РФПЛ. По мнению итальянского специалиста, соответствующую ограничительную норму регламента следует отменить.

«Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет.

При этом речь идет о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал.

Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать. Я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать», – говорит наставник.

В будущем сезоне схема лимита будет «шесть+пять», где шесть – предельное количество иностранцев на футбольном поле во время матча.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (8)
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алекс88
1499892137
Ну тогда первые команды что при деньгах накупят дорогой состав легионеров а остальные будут состоять из пятисортных африканцев
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monkey1958
1499893520
Плакаться о деньгах, ссылаясь на нищету,глупо. Если поможет сборной, я только за. С другой стороны НАШ футбол может умереть, попробуй попади в команду где почти все высоко классные игроки. А играть на уровне ФНЛ или ниже России как бы не в тему. Надо реформу воспитания игроков делать, финансировать на уровне правительства, доплачивать тренерам молодежи.
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bashnat013
1499908346
Единственные умные слова
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Дядя Серёжа
1499911631
Нанюхался в Газпроме ихних идей.
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Виталич
1499912684
да они бы и 11 легов выпускали..им то плевать на наш футбол..бобосы то платят..
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Тамхар
1499924789
Да сиди уже! Ты кто такой против нашего Мутка?! Он даже моторы судовые умом превзошел!
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александр 59
1499948851
Везде по разному складывается- в Англии сборная бъётся а не хватает мастерства, в Германии всё поставлено как надо и титулы и сборная всё на высшем уровне. Это не лимит виноват а , отношение руководства к футболу. Нужна система, а кто её выстроит?
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Inks
1499967479
в нынешнем виде лимит не даёт развиваться российскому футболу. он должен быть, но не такой, как сейчас
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