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    Манчини: «Лимит на легионеров в России я бы отменил. Он мешает РФПЛ прогрессировать»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини высказался по поводу лимита на легионеров в РФПЛ. По мнению итальянского специалиста, соответствующую ограничительную норму регламента следует отменить.

    «Мне кажется, во всех чемпионатах правила в отношении лимита должны быть унифицированы. Ни в Германии, ни в Англии, ни во Франции такого лимита нет.

    При этом речь идет о сильнейших лигах Европы. Клубы из этих стран имеют возможность покупать столько игроков, сколько захотят. Считаю, такой подход помог бы и российскому чемпионату, и турецкому, в котором я прежде работал.

    Футболисты прогрессируют, если в одной команде с ними играют профессионалы высокого уровня. Классные мастера делают чемпионат сильнее. Когда сильный иностранец приходит в команду, другие футболисты смотрят на него и пытаются ему соответствовать. Я бы лимит убрал. Такой ход помог бы РФПЛ прогрессировать», – говорит наставник.

    В будущем сезоне схема лимита будет «шесть+пять», где шесть – предельное количество иностранцев на футбольном поле во время матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 23:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +272

      Inks 13 июля 2017, 20:37

      в нынешнем виде лимит не даёт развиваться российскому футболу. он должен быть, но не такой, как сейчас

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 13 июля 2017, 15:27

      Везде по разному складывается- в Англии сборная бъётся а не хватает мастерства, в Германии всё поставлено как надо и титулы и сборная всё на высшем уровне. Это не лимит виноват а , отношение руководства к футболу. Нужна система, а кто её выстроит?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 июля 2017, 08:46

      Да сиди уже! Ты кто такой против нашего Мутка?! Он даже моторы судовые умом превзошел!

      0
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      Рейтинг: +94

      Виталич 13 июля 2017, 05:24

      да они бы и 11 легов выпускали..им то плевать на наш футбол..бобосы то платят..

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 05:07

      Нанюхался в Газпроме ихних идей.

      2
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 13 июля 2017, 04:12

      Единственные умные слова

      0
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 13 июля 2017, 00:05

      Плакаться о деньгах, ссылаясь на нищету,глупо. Если поможет сборной,
      я только за. С другой стороны НАШ футбол может умереть, попробуй
      попади в команду где почти все высоко классные игроки.
      А играть на уровне ФНЛ или ниже России как бы не в тему.
      Надо реформу воспитания игроков делать, финансировать на уровне
      правительства, доплачивать тренерам молодежи.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 12 июля 2017, 23:42

      Ну тогда первые команды что при деньгах накупят дорогой состав легионеров а остальные будут состоять из пятисортных африканцев

      -1
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