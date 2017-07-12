Бывший игрок «Пармы» зарезал мать и сестру

Ужасающий случай произошел в системе итальянского футбола. Игрок клуба «Имолезе», выступающего в Серии D, Соломон Ньянтакьи в отчем доме с помощью ножа расправился с родными матерью и сестрой.

Преступление произошло в одной из квартир Пармы. После убийства темнокожий футболист быстро собрал вещи и последовал в сторону вокзала. Там он и был задержан блюстителями закона, информирует Corriere della Sera. Футболист признал свою вину в содеянном.

До середины 2015 года Ньянтакьи находился в системе «Пармы», в матчах Серии А участия не принимал, но несколько раз попадал в заявку.