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Бывший игрок «Пармы» зарезал мать и сестру

12 июля 2017, 21:50
3

Ужасающий случай произошел в системе итальянского футбола. Игрок клуба «Имолезе», выступающего в Серии D, Соломон Ньянтакьи в отчем доме с помощью ножа расправился с родными матерью и сестрой.

Преступление произошло в одной из квартир Пармы. После убийства темнокожий футболист быстро собрал вещи и последовал в сторону вокзала. Там он и был задержан блюстителями закона, информирует Corriere della Sera. Футболист признал свою вину в содеянном.

До середины 2015 года Ньянтакьи находился в системе «Пармы», в матчах Серии А участия не принимал, но несколько раз попадал в заявку.

Источник: Бомбардир.ру
Парма Ньянтакьи Соломон
Комментарии (3)
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insider_retro
1499887039
Тотальный итальянский криминал ворвался на пространство Бомбардира.... Сотни блогеров и пользователей виртуально посочувствовав, ринулись проводить частные расследования с целью наполнения своего рейтинга.....
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Danish Dynamite
1499887374
Написали в заголовке так, будто это легенда клуба уровня Креспо. А на деле-ущербный какой-то чмырь...
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Дядя Серёжа
1499930994
Самые футбольные вести на сегодня..
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