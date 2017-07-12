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    Бывший игрок «Пармы» зарезал мать и сестру

    Ужасающий случай произошел в системе итальянского футбола. Игрок клуба «Имолезе», выступающего в Серии D, Соломон Ньянтакьи в отчем доме с помощью ножа расправился с родными матерью и сестрой.

    Преступление произошло в одной из квартир Пармы. После убийства темнокожий футболист быстро собрал вещи и последовал в сторону вокзала. Там он и был задержан блюстителями закона, информирует Corriere della Sera. Футболист признал свою вину в содеянном.

    До середины 2015 года Ньянтакьи находился в системе «Пармы», в матчах Серии А участия не принимал, но несколько раз попадал в заявку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2017 21:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 10:29

      Самые футбольные вести на сегодня..

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 июля 2017, 22:22

      Написали в заголовке так, будто это легенда клуба уровня Креспо. А на деле-ущербный какой-то чмырь...

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 22:17

      Тотальный итальянский криминал ворвался на пространство Бомбардира.... Сотни блогеров и пользователей виртуально посочувствовав, ринулись проводить частные расследования с целью наполнения своего рейтинга.....

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