Прядкин просит болельщиков вести себя адекватно на матчах РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в преддверии нового сезона выступил с небольшим обращением к болельщикам команд.

«Мы стоим на пороге знаменательного события – ЧМ-2018. Уверен, что предстоящий чемпионат России по футболу станет интересным и ярким. Этот сезон будет особенным с точки зрения календаря, он будет достаточно сжатый и насыщенный. У нас появился новый клуб «СКА-Хабаровск». Чтобы привести инфраструктуру в порядок, лично постарался Виталий Мутко.

Прошедший Кубок Конфедераций задал определенную планку, он был проведен на высшем уровне.

На матч за Суперкубок билетов практически не осталось. Будем внедрять видеоповторы. Обращаюсь к болельщикам: К нашей стране приковано пристальное внимание, за этим сезоном будут следить международные СМИ, просим вас вести себя адекватно. Болеть можно, надо, но болеть надо цивилизованно, во избежание санкций против нас. Я очень надеюсь, что вы услышите нас, примите к сведению», – говорится в обращении.

Официально сезон-2017/18 начнется 14 июля в 21:30 по Москве матчем за Суперкубок России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом».