Дани Алвес назвал целью «ПСЖ» победу в Лиге чемпионов

Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Дани Алвес поделился эмоциями от своего перехода в стан команды, а также назвал цели коллектива на ближайшее будущее.

«Я стал частью очень интересного проекта. Это новый вызов, а упростит его то, что здесь есть много моих друзей. Надеюсь, команде пойдет на пользу мой опыт – в частности, победы в трех розыгрышах Лиги чемпионов. Именно триумф в этом турнире есть цель «ПСЖ». Отдам все силы, чтобы ее реализовать. Очень люблю побеждать.

Хочу сказать, что я до сих пор молод душой. Это порождает во мне дух борьбы. А в такой амбициозной команде, как «ПСЖ», реализовать его будет гораздо проще, чем где бы то ни было», – сказал бразилец.

Ранее сообщалось, что Алвес подписал двухлетний контракт, за время которого заработает 25 миллионов фунтов стерлингов.