Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дани Алвес назвал целью «ПСЖ» победу в Лиге чемпионов

    Новоиспеченный футболист французского «ПСЖ» Дани Алвес поделился эмоциями от своего перехода в стан команды, а также назвал цели коллектива на ближайшее будущее.

    «Я стал частью очень интересного проекта. Это новый вызов, а упростит его то, что здесь есть много моих друзей. Надеюсь, команде пойдет на пользу мой опыт – в частности, победы в трех розыгрышах Лиги чемпионов. Именно триумф в этом турнире есть цель «ПСЖ». Отдам все силы, чтобы ее реализовать. Очень люблю побеждать.

    Хочу сказать, что я до сих пор молод душой. Это порождает во мне дух борьбы. А в такой амбициозной команде, как «ПСЖ», реализовать его будет гораздо проще, чем где бы то ни было», – сказал бразилец.

    Ранее сообщалось, что Алвес подписал двухлетний контракт, за время которого заработает 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 18:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 июля 2017, 19:12

      с такими деньжищами еще бы

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11