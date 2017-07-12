Семин: «Назначение Игоря Денисова капитаном «Локомотива» – мое личное решение»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение капитаном команды полузащитника Игоря Денисова.

«Решение сделать Денисова капитаном – это мое мнение, потому что прошел год. Выбирается не голосованием, а игрок, который может быть во всех вопросах принципиальным и руководит командой на поле, человек, который небезразличен к игре. Пока нет Ведрана Чорлуки, будет Денисов. Гилерме сложно из ворот руководить процессом. Все эти факторы сложились вместе. Главное – небезразличие и бойцовские качества Денисова. Он не всем удобен и не всех устраивает, но я доволен его кандидатурой», – сказал наставник.

Напомним, что прежний капитан Чорлука выбыл из строя из-за травмы на длительный срок.