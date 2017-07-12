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    Семин: «Назначение Игоря Денисова капитаном «Локомотива» – мое личное решение»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение капитаном команды полузащитника Игоря Денисова.

    «Решение сделать Денисова капитаном – это мое мнение, потому что прошел год. Выбирается не голосованием, а игрок, который может быть во всех вопросах принципиальным и руководит командой на поле, человек, который небезразличен к игре. Пока нет Ведрана Чорлуки, будет Денисов. Гилерме сложно из ворот руководить процессом. Все эти факторы сложились вместе. Главное – небезразличие и бойцовские качества Денисова. Он не всем удобен и не всех устраивает, но я доволен его кандидатурой», – сказал наставник.

    Напомним, что прежний капитан Чорлука выбыл из строя из-за травмы на длительный срок.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 18:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 13 июля 2017, 01:36

      Нормальное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 июля 2017, 23:24

      кандидатура достойная, но все равно, немного неожиданно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 12 июля 2017, 20:43

      Роковая ошибка деда.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Taps 12 июля 2017, 23:12

      и в чем же она роковая? Денисов давно уже ни с кем не конфликтовал, а по своему характеру он настоящий лидер и боец! именно такие и должны быть капитанами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 12 июля 2017, 20:42

      Не должен разочаровать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 12 июля 2017, 20:41

      Палыч заложил бомбу под себя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 18:43

      Игорь давно уже должен стать капитаном ! Одно у него плохо - не всегда совладет с эмоциями . Может , став капитаном , этот момент уберет у себя из головы !

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2017, 18:25

      Денисов.
      Это бренд.
      А бренд не испортишь даже капитанством.
      "человек, который небезразличен к игре. "

      0
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