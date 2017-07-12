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    Игорь Денисов: «Глушаков и Самедов на свадьбе Овечкина не пили алкоголь, поэтому к Суперкубку готовы»

    Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов заверил, что московский «Спартак» к очному матчу между командами (14 июля, игра за Суперкубок России) подойдет во всеоружии, несмотря на то что пара футболистов принимала участие в праздновании свадьбы хоккеиста Александра Овечкина.

    Также Денисов подвел итоги прошлого сезона своей команды.

    «Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по тому, что я видел. На свадьбе у Овечкина были Денис Глушаков и Александр Самедов? Они пили водичку без газа. Думаю, у них все в порядке. Ребята получили золотую медаль, и думаю, они захотят еще одну. Это только дополнительная мотивация.

    Хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше, но спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Сезон был очень тяжелым. В чемпионате России мы выступили не очень хорошо, но выиграли Кубок и попали в Лигу Европы. Это была наша первая цель, и мы ее выполнили. Победа в Суперкубке – это здорово, но если сезон начнется с плохих матчей, то болельщики опять уйдут. Надо играть хорошо на протяжении всего чемпионата», – заявил футболист.

    Поединок «Спартак» – «Локомотив» начнется в 21:30 по Москве на московском стадионе «Локомотив».

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 17:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 июля 2017, 00:01

      Кальян и шампанское!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > Ще Гевара 13 июля 2017, 10:33

      Самогон и махорка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 20:06

      Опааа... Денисов на Бомбардире появился.... Это знамение или предзнаменование??... А по существу вопроса - молодец.... Уважает корпоративную этику - про свадьбу коротко, подчёркнуто про водичку и плавный переход к высоким спортивным целям на сезон.... Молодец!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 12 июля 2017, 19:03

      Овечкин: Спартачи, вы меня уважаете?
      Спартачи: Да, но пить не будем.
      Овечкин: Спартачи, а невесту уважаете?
      Спартачи: Наливай, Денисов - не снимай.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > subbotaspartak 12 июля 2017, 20:00

      Аххаха!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 июля 2017, 18:46

      И что это Денисов покрывает Глушакова и Самедова ? Вместе видимо были . Суперкубок рассудит !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 12 июля 2017, 18:36

      Если бы они повеселились как нужно,а потом вышли и порвали Локо,тогда можно было говорить,что они не зря в сборной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июля 2017, 18:31

      Гарик,ты добился всего..
      Ненависти,обожания,недопонимания и псевдообвинений..
      Любви всюду было больше...

      Жизнь состоялась.
      Продолжай жить,как хочешь,т.е.как надо..
      С Уважением..

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > shinnik 12 июля 2017, 20:08

      Не к слову, извини.... Но как на камень изваял... Браво!

      1
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      Рейтинг: +444

      vshter76 12 июля 2017, 18:12

      И. Денисов: "Я бы играл в гандбол, но в Дагестане мало платят гандболистам"

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