Игорь Денисов: «Глушаков и Самедов на свадьбе Овечкина не пили алкоголь, поэтому к Суперкубку готовы»

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов заверил, что московский «Спартак» к очному матчу между командами (14 июля, игра за Суперкубок России) подойдет во всеоружии, несмотря на то что пара футболистов принимала участие в праздновании свадьбы хоккеиста Александра Овечкина.

Также Денисов подвел итоги прошлого сезона своей команды.

«Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по тому, что я видел. На свадьбе у Овечкина были Денис Глушаков и Александр Самедов? Они пили водичку без газа. Думаю, у них все в порядке. Ребята получили золотую медаль, и думаю, они захотят еще одну. Это только дополнительная мотивация.

Хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше, но спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Сезон был очень тяжелым. В чемпионате России мы выступили не очень хорошо, но выиграли Кубок и попали в Лигу Европы. Это была наша первая цель, и мы ее выполнили. Победа в Суперкубке – это здорово, но если сезон начнется с плохих матчей, то болельщики опять уйдут. Надо играть хорошо на протяжении всего чемпионата», – заявил футболист.

Поединок «Спартак» – «Локомотив» начнется в 21:30 по Москве на московском стадионе «Локомотив».