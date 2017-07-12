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  • Игорь Денисов: «Глушаков и Самедов на свадьбе Овечкина не пили алкоголь, поэтому к Суперкубку готовы»

Игорь Денисов: «Глушаков и Самедов на свадьбе Овечкина не пили алкоголь, поэтому к Суперкубку готовы»

12 июля 2017, 17:45
10

Полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов заверил, что московский «Спартак» к очному матчу между командами (14 июля, игра за Суперкубок России) подойдет во всеоружии, несмотря на то что пара футболистов принимала участие в праздновании свадьбы хоккеиста Александра Овечкина.

Также Денисов подвел итоги прошлого сезона своей команды.

«Спартак» уже много праздновал. И очень неплохо, судя по тому, что я видел. На свадьбе у Овечкина были Денис Глушаков и Александр Самедов? Они пили водичку без газа. Думаю, у них все в порядке. Ребята получили золотую медаль, и думаю, они захотят еще одну. Это только дополнительная мотивация.

Хотелось бы, чтобы болельщиков было побольше, но спасибо тем, кто ходит и поддерживает. Сезон был очень тяжелым. В чемпионате России мы выступили не очень хорошо, но выиграли Кубок и попали в Лигу Европы. Это была наша первая цель, и мы ее выполнили. Победа в Суперкубке – это здорово, но если сезон начнется с плохих матчей, то болельщики опять уйдут. Надо играть хорошо на протяжении всего чемпионата», – заявил футболист.

Поединок «Спартак» – «Локомотив» начнется в 21:30 по Москве на московском стадионе «Локомотив».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Денисов Игорь Глушаков Денис
Комментарии (10)
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vshter76
1499872366
И. Денисов: "Я бы играл в гандбол, но в Дагестане мало платят гандболистам"
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shinnik
1499873485
Гарик,ты добился всего.. Ненависти,обожания,недопонимания и псевдообвинений.. Любви всюду было больше... Жизнь состоялась. Продолжай жить,как хочешь,т.е.как надо.. С Уважением..
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sidul1
1499873781
Если бы они повеселились как нужно,а потом вышли и порвали Локо,тогда можно было говорить,что они не зря в сборной.
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dok66
1499874409
И что это Денисов покрывает Глушакова и Самедова ? Вместе видимо были . Суперкубок рассудит !
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subbotaspartak
1499875405
Овечкин: Спартачи, вы меня уважаете? Спартачи: Да, но пить не будем. Овечкин: Спартачи, а невесту уважаете? Спартачи: Наливай, Денисов - не снимай.
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insider_retro
1499879208
Опааа... Денисов на Бомбардире появился.... Это знамение или предзнаменование??... А по существу вопроса - молодец.... Уважает корпоративную этику - про свадьбу коротко, подчёркнуто про водичку и плавный переход к высоким спортивным целям на сезон.... Молодец!!!!
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Ще Гевара
1499893272
Кальян и шампанское!
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