Кэррик – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик назначен новым капитаном команды. Ранее капитанская повязка принадлежала Уэйну Руни, который вернулся в «Эвертон».

«Поздравляем Майкла Кэррика – нашего нового капитана!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, 35-летний англичанин защищает цвета «красных дьяволов» с 2006 года. В составе «МЮ» хавбек пять раз выигрывал чемпионат Англии, а также по разу становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.