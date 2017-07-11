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    Кэррик – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик назначен новым капитаном команды. Ранее капитанская повязка принадлежала Уэйну Руни, который вернулся в «Эвертон».

    «Поздравляем Майкла Кэррика – нашего нового капитана!» – говорится в сообщении клуба.

    Напомним, 35-летний англичанин защищает цвета «красных дьяволов» с 2006 года. В составе «МЮ» хавбек пять раз выигрывал чемпионат Англии, а также по разу становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Источник: Twitter

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    11.07.2017 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 июля 2017, 10:12

      Давали бы играть побольше. А то Руни тоже капитаном был....

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 июля 2017, 22:56

      Он разве прощальный матч не играл?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > de bruyne 12 июля 2017, 09:13

      нет, это был благотворительный матч в честь его 11-летия в клубе

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 11 июля 2017, 22:45

      Удачи, кеп!!!!

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