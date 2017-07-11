Бензема выиграл судебное дело о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл судебное разбирательство по делу о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна. По информации AFP, Верховный суд Франции вынес решение в пользу французского форварда.

Напомним, в ноябре 2015 года Бензема был задержан правоохранительными органами в подозрениях о вымогательствах денег у Вальбуэна и угрозах в обнародовании видео интимного характера.

В связи с судебными разбирательствами нападающий был отстранен от выступлений за сборную Франции и пропустил Евро-2016.