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    Бензема выиграл судебное дело о шантаже Вальбуэна

    Нападающий «Реала» Карим Бензема выиграл судебное разбирательство по делу о шантаже полузащитника «Фенербахче» Матье Вальбуэна. По информации AFP, Верховный суд Франции вынес решение в пользу французского форварда.

    Напомним, в ноябре 2015 года Бензема был задержан правоохранительными органами в подозрениях о вымогательствах денег у Вальбуэна и угрозах в обнародовании видео интимного характера.

    В связи с судебными разбирательствами нападающий был отстранен от выступлений за сборную Франции и пропустил Евро-2016.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 19:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 12 июля 2017, 05:05

      видео показали бы уже -все наверняка лучше чем сериал этот)

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 июля 2017, 20:21

      Если так,то жаль

      1
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