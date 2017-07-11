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    В «Амкаре» сообщили, что договорились с «Зенитом» об аренде Рязанцева

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб достиг договоренности с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева. Ранее СМИ сообщали, что срок соглашения будет рассчитан на один сезон.

    «Нам удалось согласовать аренду Рязанцева. Осталось завершить организационные моменты, и все подробности перехода появятся на сайте в ближайшее время», – сказал Резвухин.

    В минувшем сезоне 30-летний игрок ни разу не вышел на поле в составе основной команды сине-бело-голубых, проведя четыре матча за «Зенит-2»

    Рязанцев защищает цвета петербургского клуба с января 2014 года. Период с февраля по май 2016 года он провел в аренде в «Урале».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июля 2017, 17:29

      Эх,Саня,Саня...
      Сходил, бля, в сборную..

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