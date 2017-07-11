В «Амкаре» сообщили, что договорились с «Зенитом» об аренде Рязанцева

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб достиг договоренности с «Зенитом» об аренде полузащитника Александра Рязанцева. Ранее СМИ сообщали, что срок соглашения будет рассчитан на один сезон.

«Нам удалось согласовать аренду Рязанцева. Осталось завершить организационные моменты, и все подробности перехода появятся на сайте в ближайшее время», – сказал Резвухин.

В минувшем сезоне 30-летний игрок ни разу не вышел на поле в составе основной команды сине-бело-голубых, проведя четыре матча за «Зенит-2»

Рязанцев защищает цвета петербургского клуба с января 2014 года. Период с февраля по май 2016 года он провел в аренде в «Урале».