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    «Кротоне» против перехода Чеккерини в «Спартак»

    Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини в ближайшее время может продлить свой действующий контракт с клубом, сообщает Gazzamercato. Условия соглашения будут значительно улучшены, а срок продлен до 2020 года. Стоит отметить, что действующий договор между сторонами рассчитан до 2019 года.

    Напомним, что ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Спартака». Столичный клуб готов предложить за Чеккерини 4 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне он сыграл в 35 матчах чемпионата Италии, забив в них один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2017 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 10:18

      А где это, Кротоне?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:12

      Вообще-то Чеккерини его фамилия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 11 июля 2017, 10:10

      Не отпустят уже, надо раньше было брать. Хотя Кротоне этот навроде нашего Ростова, кого хошь за бабки отдадут хоть куда.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 июля 2017, 10:05

      шо это

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 11 июля 2017, 09:41

      кто такой?

      0
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