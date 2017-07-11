«Кротоне» против перехода Чеккерини в «Спартак»

Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини в ближайшее время может продлить свой действующий контракт с клубом, сообщает Gazzamercato. Условия соглашения будут значительно улучшены, а срок продлен до 2020 года. Стоит отметить, что действующий договор между сторонами рассчитан до 2019 года.

Напомним, что ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Спартака». Столичный клуб готов предложить за Чеккерини 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне он сыграл в 35 матчах чемпионата Италии, забив в них один гол.