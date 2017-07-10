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    Тренер «Тобола» Евдокимов: «Я еще толком не знаю своих игроков по именам»

    Главный тренер «Тобола» Роберт Евдокимов, ранее работавший с «Оренбургом», после матча 19 тура чемпионата Казахстана против «Иртыша» (1:0) поделился мнением о новом месте работы.

    «Как вы знаете, я только приехал, вообще не знаю казахстанский футбол. Честно, я еще и ребят не всех знаю по именам, хотя за эти два дня в команде просмотрел массу материала. Поэтому, с одной стороны, было очень трудно готовиться к игре, но с другой — благодаря предыдущему тренеру команда в хорошей форме. Команда с хорошим характером, с настроем выходит на тренировку и на матчи, что мы и продемонстрировали.

    Что касается самой игры, то, мне кажется, у нас было чуть-чуть побольше моментов, чем у «Иртыша». Где-то мы владели преимуществом, где-то соперник. В целом, как всегда, тренер побеждающей команды говорит, что победа закономерна. Я считаю, что мы сыграли очень даже неплохо, нанесли немало хороших ударов. У нас были голевые моменты и в целом заслуженно победили.

    Естественно, новый тренер приходит, новый тренировочный процесс, новые игроки, новые веяния какие-то футбольные. Естественно, игра будет немножко другая. Не знаю, какая была раньше игра, лучше она будет или хуже, агрессивнее или нет. Она будет другой», — сказал специалист.

    По итогам прошлого сезона РФПЛ «Оренбург» лишился места в высшей лиге России. Евдокимов возглавил «Тобол» 8 июля.

    Источник: Sports.kz

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    10.07.2017 21:46
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