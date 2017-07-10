Каррера отписался от страницы Смолова в инстаграме

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отписался от страницы нападающего «Краснодара» Федора Смолова в инстаграме, на которую был подписан с прошлой зимы. Ранее появились слухи, что красно-белые хотят приобрести 28-летнего футболиста. Сам же итальянский специалист уже не раз заявлял, что ему нравится игра Смолова.

Напомним, что, по некоторым данным, сумма отступных за форварда составляет 30 миллионов евро. В то же время, как сообщают СМИ, владелец «быков» Сергей Галицкий выступает категорически против перехода Смолова в «Спартак».

Отметим, в воскресенье нападающий получил повреждение задней поверхности бедра в контрольном поединке с ЦСКА (1:1) и выбыл примерно на три недели.