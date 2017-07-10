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    Каррера отписался от страницы Смолова в инстаграме

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отписался от страницы нападающего «Краснодара» Федора Смолова в инстаграме, на которую был подписан с прошлой зимы. Ранее появились слухи, что красно-белые хотят приобрести 28-летнего футболиста. Сам же итальянский специалист уже не раз заявлял, что ему нравится игра Смолова.

    Напомним, что, по некоторым данным, сумма отступных за форварда составляет 30 миллионов евро. В то же время, как сообщают СМИ, владелец «быков» Сергей Галицкий выступает категорически против перехода Смолова в «Спартак».

    Отметим, в воскресенье нападающий получил повреждение задней поверхности бедра в контрольном поединке с ЦСКА (1:1) и выбыл примерно на три недели.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 13:24
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 10 июля 2017, 19:09

      Федя иди к нам в Спартак,и будет тебе ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 10 июля 2017, 17:35

      сериал "санта барбара" 579-серия.. главный герой эпизода начал ломатся..... в прямом и косвенном смысле этого слова.... вывод главный герой сериала не хочет играть под руководством этого ресжиссера.... Продолжение следует....

      0
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 10 июля 2017, 16:23

      Как девочки ей богу... Смолов обратился на сборах с просьбой сделать МРТ, но ему отказали. Итог: в товарищеской встрече получил травму. Возвращался на самолете с ЦСКА, чтобы сделать снимок сделать в Москве. Походу ни в Австрии, ни в Краснодаре МРТ не делают. Потихоньку наш футбол превращается в дом 2. Уже быстрее, что ли, чемпионат начался, задолбали эти пустышки...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 16:04

      Это не новость о футболе.... К чему эти три абзаца с обмусоленной информацией....

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 15:49

      Отписался , или отписался (ударение на второй слог) . Кому нужны такие новости ?

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 15:46

      Да пускай он и дальше быкует,
      Спартак не рискует.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 10 июля 2017, 14:42

      Это типа Каррера не смог угодить Смолову подпиской на его страницу....

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 10 июля 2017, 14:36

      Правильно в Зенит его, будет великая тройка Дзюбиньо, Кокоша и Смолов, погоняла пока у него нет, но будет, и пускай там кувыркаются! Отдать тридцать лямов, за кого? Его цена в двое,а то и в трое меньше, чем за него хотят! Был-бы был супер нападающий, уже играл-бы в Европе!

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Опорник84 10 июля 2017, 15:57

      15-ку с учетом паспорта потолок конечно... без лимита 10-12 макс...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 10 июля 2017, 14:28

      Знать не быть Феде в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 10 июля 2017, 14:00

      Это после селфи с Дзагоевым, инфа 100%.

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