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Каррера отписался от страницы Смолова в инстаграме

10 июля 2017, 13:24
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отписался от страницы нападающего «Краснодара» Федора Смолова в инстаграме, на которую был подписан с прошлой зимы. Ранее появились слухи, что красно-белые хотят приобрести 28-летнего футболиста. Сам же итальянский специалист уже не раз заявлял, что ему нравится игра Смолова.

Напомним, что, по некоторым данным, сумма отступных за форварда составляет 30 миллионов евро. В то же время, как сообщают СМИ, владелец «быков» Сергей Галицкий выступает категорически против перехода Смолова в «Спартак».

Отметим, в воскресенье нападающий получил повреждение задней поверхности бедра в контрольном поединке с ЦСКА (1:1) и выбыл примерно на три недели.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Смолов Федор Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Freaky
1499683377
Надо же, чем люди занимаются! ))
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vitvik
1499683892
Это показатель. Не будет Смолова в Спартаке.
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Munez89
1499684415
Это после селфи с Дзагоевым, инфа 100%.
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Опорник84
1499686577
Правильно в Зенит его, будет великая тройка Дзюбиньо, Кокоша и Смолов, погоняла пока у него нет, но будет, и пускай там кувыркаются! Отдать тридцать лямов, за кого? Его цена в двое,а то и в трое меньше, чем за него хотят! Был-бы был супер нападающий, уже играл-бы в Европе!
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subbotaspartak
1499690776
Да пускай он и дальше быкует, Спартак не рискует.
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dok66
1499690996
Отписался , или отписался (ударение на второй слог) . Кому нужны такие новости ?
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insider_retro
1499691897
Это не новость о футболе.... К чему эти три абзаца с обмусоленной информацией....
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Андрей Питерский
1499693010
Как девочки ей богу... Смолов обратился на сборах с просьбой сделать МРТ, но ему отказали. Итог: в товарищеской встрече получил травму. Возвращался на самолете с ЦСКА, чтобы сделать снимок сделать в Москве. Походу ни в Австрии, ни в Краснодаре МРТ не делают. Потихоньку наш футбол превращается в дом 2. Уже быстрее, что ли, чемпионат начался, задолбали эти пустышки...
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Spartak №1
1499697331
сериал "санта барбара" 579-серия.. главный герой эпизода начал ломатся..... в прямом и косвенном смысле этого слова.... вывод главный герой сериала не хочет играть под руководством этого ресжиссера.... Продолжение следует....
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Бугимен
1499702970
Федя иди к нам в Спартак,и будет тебе ЛЧ!
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