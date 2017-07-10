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  • Широков назвал «Санкт-Петербург» одним из лучших стадионов

Широков назвал «Санкт-Петербург» одним из лучших стадионов

10 июля 2017, 07:17
6

Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал новый стадион «Зенита» одним из лучших в стране.

Напомним, стоимость арены на Крестовском острове оценивается в 43 миллиарда рублей.

— Удивлены, что в Петербурге все же удалось подготовить новый стадион?

— Нет, я был на Крестовском в феврале, и уже тогда все понравилось. А после того как его еще доделали, он заполнился болельщиками, стал выглядеть отлично.

— На сегодняшний день это лучший стадион России?

— Один из лучших. Наряду с ним «Краснодар», стадион «Спартака», арена в Казани. Масштаб? Мы еще «Лужники» не видели, давайте дождемся их открытия. Там все очень здорово, думаю, всем понравится.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар Рубин Широков Роман
Комментарии (6)
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Тамхар
1499667608
Не, Ромка, в Газпром все равно не возьмут. Че-нить похлеще, поциничней выдумай!
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insider_retro
1499669335
Стадион-то может и неплохой, может даже хороший.... С полем-то выкатным что и как будет?... Замылили тему.... А цена вопроса очень не слабая, подавали как фишку, а на выходе затратная пустышка....
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Protosser
1499669402
Опять мастера пера... Забыли упомянуть в заголовке, что "один из лучших В РОССИИ"
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Путник 13
1499677389
За такие деньги?? Он должен быть лучшим в галактике ...
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