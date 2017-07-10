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    Широков назвал «Санкт-Петербург» одним из лучших стадионов

    Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал новый стадион «Зенита» одним из лучших в стране.

    Напомним, стоимость арены на Крестовском острове оценивается в 43 миллиарда рублей.

    — Удивлены, что в Петербурге все же удалось подготовить новый стадион?

    — Нет, я был на Крестовском в феврале, и уже тогда все понравилось. А после того как его еще доделали, он заполнился болельщиками, стал выглядеть отлично.

    — На сегодняшний день это лучший стадион России?

    — Один из лучших. Наряду с ним «Краснодар», стадион «Спартака», арена в Казани. Масштаб? Мы еще «Лужники» не видели, давайте дождемся их открытия. Там все очень здорово, думаю, всем понравится.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.07.2017 07:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 10 июля 2017, 12:03

      За такие деньги?? Он должен быть лучшим в галактике ...

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 июля 2017, 09:50

      Опять мастера пера...
      Забыли упомянуть в заголовке, что "один из лучших В РОССИИ"

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 09:48

      Стадион-то может и неплохой, может даже хороший.... С полем-то выкатным что и как будет?... Замылили тему.... А цена вопроса очень не слабая, подавали как фишку, а на выходе затратная пустышка....

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июля 2017, 09:20

      Не, Ромка, в Газпром все равно не возьмут. Че-нить похлеще, поциничней выдумай!

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