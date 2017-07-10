Широков назвал «Санкт-Петербург» одним из лучших стадионов

Бывший капитан сборной России Роман Широков назвал новый стадион «Зенита» одним из лучших в стране.

Напомним, стоимость арены на Крестовском острове оценивается в 43 миллиарда рублей.

— Удивлены, что в Петербурге все же удалось подготовить новый стадион?

— Нет, я был на Крестовском в феврале, и уже тогда все понравилось. А после того как его еще доделали, он заполнился болельщиками, стал выглядеть отлично.

— На сегодняшний день это лучший стадион России?

— Один из лучших. Наряду с ним «Краснодар», стадион «Спартака», арена в Казани. Масштаб? Мы еще «Лужники» не видели, давайте дождемся их открытия. Там все очень здорово, думаю, всем понравится.