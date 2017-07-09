Руни будет выступать за «Эвертон» под бывшим номером Лукаку

Новоиспеченный нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни вместе с клубом определился, под каким номером будет выступать за команду. На его спине будет красоваться число 10, доставшееся форварду от ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Именно за «красных дьяволов» до 9 июля выступал сам Руни. За манчестерцев с 2004 года он успел провести 393 матча и забить 183 мяча. За это время «Юнайтед» пять раз выиграл АПЛ, три раза – Кубок английской лиги, один раз – Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.