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    Руни будет выступать за «Эвертон» под бывшим номером Лукаку

    Новоиспеченный нападающий английского «Эвертона» Уэйн Руни вместе с клубом определился, под каким номером будет выступать за команду. На его спине будет красоваться число 10, доставшееся форварду от ушедшего в «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    Именно за «красных дьяволов» до 9 июля выступал сам Руни. За манчестерцев с 2004 года он успел провести 393 матча и забить 183 мяча. За это время «Юнайтед» пять раз выиграл АПЛ, три раза – Кубок английской лиги, один раз – Кубок Англии, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

    Источник: Twitter

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    09.07.2017 21:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:25

      Я думаю Руни будет пахать как никогда,
      Доказать, что звезда везде звезда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 10 июля 2017, 08:55

      Еще себя покажет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:27

      Эвертон выкупил Золотые Руни у Уральских пельменей?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 10 июля 2017, 00:11

      Молодец , вернулся домой , а не в поехал в Китай или США ........

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 9 июля 2017, 22:13

      Свой номер взял!

      2
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