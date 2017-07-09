Агент Маноласа: «В переговорах с «Зенитом» мы продвинулись так далеко, что решение было принято»

Футбольный агент Яннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал о переговорах с «Зенитом».

Напомним, петербургский клуб отказался от идеи приобретения 26-летнего грека, так как футболист не приехал на прохождение медицинского осмотра. Причиной этого могло стать нежелание игрока переезжать в Россию.

«Я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом». Могу сказать лишь, что мы продвинулись так далеко, что решение было принято», – сказал агент.