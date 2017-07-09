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    Агент Маноласа: «В переговорах с «Зенитом» мы продвинулись так далеко, что решение было принято»

    Футбольный агент Яннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал о переговорах с «Зенитом».

    Напомним, петербургский клуб отказался от идеи приобретения 26-летнего грека, так как футболист не приехал на прохождение медицинского осмотра. Причиной этого могло стать нежелание игрока переезжать в Россию.

    «Я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом». Могу сказать лишь, что мы продвинулись так далеко, что решение было принято», – сказал агент.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    09.07.2017 13:36
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    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 18:47

      "... мы продвинулись так далеко в з...цу" , что обратно выбраться уже было не возможно .... ! Что пишете .... , хоть думайте иногда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3943

      Kollljan 9 июля 2017, 18:36

      Если этот грек начал выё...тся ещё до подписания контракта, то нахер он такой красавец нужен в команде. Будет баламутить как ему вздумается. Не нужен он такой Зениту.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 17:50

      Приняли непринятое решение.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 июля 2017, 16:21

      Походу грек голову включил.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 9 июля 2017, 15:09

      А в чём суть всего этого интервью ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июля 2017, 14:48

      Практологи,бля..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июля 2017, 14:26

      Расшифруйте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 9 июля 2017, 14:11

      непонятно
      и эта статейка ясности мало внесла
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 13:43

      Захватывающие подробности!!!....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > insider_retro 9 июля 2017, 13:55

      И причём "это" в главных новостях!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > insider_retro 9 июля 2017, 14:02

      А главное все подробно изложено! Сразу все понятно!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Alex ostrov 9 июля 2017, 14:04

      Согласен... Вообще такую ущербную инфу гонят....

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