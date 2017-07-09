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  • Агент Маноласа: «В переговорах с «Зенитом» мы продвинулись так далеко, что решение было принято»

Агент Маноласа: «В переговорах с «Зенитом» мы продвинулись так далеко, что решение было принято»

9 июля 2017, 13:36
12

Футбольный агент Яннис Евангелопулос, представляющий интересы защитника «Ромы» Костаса Маноласа, рассказал о переговорах с «Зенитом».

Напомним, петербургский клуб отказался от идеи приобретения 26-летнего грека, так как футболист не приехал на прохождение медицинского осмотра. Причиной этого могло стать нежелание игрока переезжать в Россию.

«Я не хочу говорить о том, что произошло в ситуации с «Зенитом». Могу сказать лишь, что мы продвинулись так далеко, что решение было принято», – сказал агент.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Рома Манолас Костас
Комментарии (12)
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insider_retro
1499596989
Захватывающие подробности!!!....
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Робинзон
1499598670
непонятно и эта статейка ясности мало внесла .
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Диктор
1499599602
Расшифруйте.
Ответить
shinnik
1499600883
Практологи,бля..
Ответить
razory
1499602194
А в чём суть всего этого интервью ?
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mutabor0992
1499606488
Походу грек голову включил.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499611807
Приняли непринятое решение.
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Kollljan
1499614614
Если этот грек начал выё...тся ещё до подписания контракта, то нахер он такой красавец нужен в команде. Будет баламутить как ему вздумается. Не нужен он такой Зениту.
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dok66
1499615266
"... мы продвинулись так далеко в з...цу" , что обратно выбраться уже было не возможно .... ! Что пишете .... , хоть думайте иногда
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