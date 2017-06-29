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Источник: «Зенит» отказался от идеи приобретения Маноласа

29 июня 2017, 21:46
20

Руководство «Зенита» отказалось от идеи приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа. По информации источника, петербургский клуб остался недоволен тем, что 26-летний грек не прибыл на медицинский осмотр, и отозвал предложение.

Сообщается, что римский клуб планировал заработать на трансфере игрока 35 миллионов евро. Теперь в борьбу за игрока вступил «Интер».

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Манолас Костас
Комментарии (20)
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Garrincha58
1498762171
вот это самый лучший ход нового руководства Зенита!
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Одинокий волк Маквейд
1498762229
Напишите проще - Манолас положил на Зенит с прибором.
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acer2003
1498762231
О,как !!! Если это правда, то решение грамотное ! , слишком много внимание к его персоне, а понтов и требований выше крыши !!! И ценник (((
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порт
1498762448
Аплодисменты.
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Андрей Питерский
1498762513
Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог (Е. Онегин). Это я не о Маноласе, а о Зените. Так держать!
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dok66
1498762847
Интер за него предложит в два раза меньше , и Рома согласится , как ни странно ))))))))
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кошмарик
1498762864
зенит молодцы! аплодирую!
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Тератрон
1498763660
Наконец то Зенит понял,что глупо брать игрока,который не хочет играть за команду,умирать на поле,биться,а хочет только денег.Смотрел видео этого игрока и не понимал,как он может стоить 35 миллионов максимум 2-3.
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T 72
1498767145
Правильное решение,тоже мне звездюк нашёлся
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Mahone
1498809150
Не нужен он Зениту,есть уже 100 игроков,куда уже,могут 5 туров разными составами играть
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