Источник: «Зенит» отказался от идеи приобретения Маноласа

Руководство «Зенита» отказалось от идеи приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа. По информации источника, петербургский клуб остался недоволен тем, что 26-летний грек не прибыл на медицинский осмотр, и отозвал предложение.

Сообщается, что римский клуб планировал заработать на трансфере игрока 35 миллионов евро. Теперь в борьбу за игрока вступил «Интер».

В прошедшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.