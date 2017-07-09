«Манчестер Сити» готовит предложение по Санчесу, «Арсенал» хочет 80 миллионов

Вчера «Бомбардир» писал о желании нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса присоединиться к «Манчестер Сити». Ключевую роль в намерении чилийца играет сотрудничество с Хосепом Гвардиолой и выступление в Лиге чемпионов.

Согласно Mirror, «горожане» готовят первое предложение лондонскому клубу, который намерен выручить на продаже игрока сборной Чили не менее 80 миллионов фунтов. Сообщается, что в случае перехода недельная зарплата Санчеса составит 300 тысяч фунтов.

Санчес перешел в команду Арсена Венгера в июле 2014 года из «Барселоны» за 42,5 миллиона фунтов. В минувшем сезоне футболист принял участие в 51 матче всех турниров, в которых забил 30 голов и отдал 19 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда в 65 миллионов.