Источник: годовая зарплата Кайо в «Зените» составит 2,4 миллиона

Сегодня «Бомбардир» писал о возможном переходе защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо в петербургский «Зенит». По данным Lancenet, сумма сделки составит 18 миллионов евро.

Бразильский отдел ESPN сообщил о том, что в случае перехода 23-летний бразилец будет зарабатывать 2,4 миллиона евро в год.

Кайо пополнил состав главной команды «Сан-Паулу» в мае 2011 года, перейдя из резерва. В сезоне-2016/17 бразилец принял участие в девяти встречах команды, не отметившись результативными действиями. Сезоном ранее Кайо забил один гол и отдал одну результативную передачу в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7,65 миллионов евро.

Игрок числился в заявке сборной Бразилии на домашний Олимпийский турнир-2016, в котором бразильцы завоевали золотые медали.