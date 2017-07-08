В случае перехода в «Милан» Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком Италии

В июне «Бомбардир» писал об интересе «Милана» к нападающему «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Руководство итальянского клуба вернулось к кандидатуре габонца в связи с неудачей по трансферу форварда «Реала» Альваро Мораты. Сумма возможной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

Согласно Sky Sports, «россонери» готовы платить футболисту 152 тысячи евро в неделю. В случае трансфера 28-летний Обамеянг будет получать больше всех в итальянском футболе.

Напомним, форвард числился игроком «Милан» с 2008 по 2011 год. В этот период Обамеянг находился в аренде в «Дижоне», «Лилле» и «Монако», так и не сыграв ни одного матча за итальянский клуб. В декабре 2011 года он перешел в «Сент-Этьен» за 1,8 миллиона евро, откуда два с половиной года спустя был продан в «Боруссию» за 13 миллионов. В минувшем сезоне игрок сборной Габона забил 40 голов и отдал пять результативных передач в 46 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.