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    В случае перехода в «Милан» Обамеянг станет самым высокооплачиваемым игроком Италии

    В июне «Бомбардир» писал об интересе «Милана» к нападающему «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Руководство итальянского клуба вернулось к кандидатуре габонца в связи с неудачей по трансферу форварда «Реала» Альваро Мораты. Сумма возможной сделки оценивается в 80 миллионов евро.

    Согласно Sky Sports, «россонери» готовы платить футболисту 152 тысячи евро в неделю. В случае трансфера 28-летний Обамеянг будет получать больше всех в итальянском футболе.

    Напомним, форвард числился игроком «Милан» с 2008 по 2011 год. В этот период Обамеянг находился в аренде в «Дижоне», «Лилле» и «Монако», так и не сыграв ни одного матча за итальянский клуб. В декабре 2011 года он перешел в «Сент-Этьен» за 1,8 миллиона евро, откуда два с половиной года спустя был продан в «Боруссию» за 13 миллионов. В минувшем сезоне игрок сборной Габона забил 40 голов и отдал пять результативных передач в 46 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    08.07.2017 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 11 июля 2017, 10:11

      Давайте усиливайте команду

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