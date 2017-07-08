«Милан» готов заплатить за Обамеянга 80 миллионов

«Милан» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сообщается, что новые владельцы клуба из Китая готовы предложить за 28-летнего футболиста 80 миллионов евро.

«Милан» планирует осуществить трансфер с помощью продаж Карлоса Бакки в «Марсель» и Джанлуки Лападулу в «Аталанту» или «Дженоа».

Напомним, что в услугах Обамеянга, который в прошлом розыгрыше Бундеслиги забил 29 голов в 30 матчах, также заинтересован «ПСЖ».