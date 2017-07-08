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    «Милан» готов заплатить за Обамеянга 80 миллионов

    «Милан» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сообщается, что новые владельцы клуба из Китая готовы предложить за 28-летнего футболиста 80 миллионов евро.

    «Милан» планирует осуществить трансфер с помощью продаж Карлоса Бакки в «Марсель» и Джанлуки Лападулу в «Аталанту» или «Дженоа».

    Напомним, что в услугах Обамеянга, который в прошлом розыгрыше Бундеслиги забил 29 голов в 30 матчах, также заинтересован «ПСЖ».

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 09:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1426

      VSt 8 июля 2017, 11:28

      Футболисты сильно подорожали последнее время.
      В Европе такая большая инфляция или появилось больше чудаков с болезненно раздутыми амбициями?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 8 июля 2017, 11:19

      Китайские владельцы итальянского клуба, глобализм хренов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 8 июля 2017, 11:14

      Скоро будет миллиард.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 июля 2017, 11:08

      Милан серьезно усиливаться собрался.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 июля 2017, 10:54

      Цены как в цуме блин)))

      3
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