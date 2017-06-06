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    «Милан» вернулся к кандидатуре Обамеянга после отказа Мораты

    «Милан» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. К кандидатуре габонца «россонери» вернулись после того, как стало понятно, что им вряд ли удастся подписать форварда «Реала» Альваро Морату. Красно-черные проявляли настойчивый интерес к испанцу, однако он заявил, что почти наверняка не вернется в Италию и хочет остаться в мадридском клубе.

    По информации СМИ, Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ», тем не менее официально трансфер еще не состоялся. «Милан» же готов предложить 27-летнему футболисту зарплату в 8 миллионов евро, а «шмелям» за него – 50-60 миллионов.

    В прошедшем сезоне Обамеянг провел 46 матчей, забил 40 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    06.06.2017 22:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 6 июня 2017, 23:29

      не пойдет он в милан....что за бред...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Georg 07 rus 7 июня 2017, 12:16

      Что ему мешает пойти? Кто больше предложит..там и будет)

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