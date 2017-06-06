«Милан» вернулся к кандидатуре Обамеянга после отказа Мораты

«Милан» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. К кандидатуре габонца «россонери» вернулись после того, как стало понятно, что им вряд ли удастся подписать форварда «Реала» Альваро Морату. Красно-черные проявляли настойчивый интерес к испанцу, однако он заявил, что почти наверняка не вернется в Италию и хочет остаться в мадридском клубе.

По информации СМИ, Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ», тем не менее официально трансфер еще не состоялся. «Милан» же готов предложить 27-летнему футболисту зарплату в 8 миллионов евро, а «шмелям» за него – 50-60 миллионов.

В прошедшем сезоне Обамеянг провел 46 матчей, забил 40 голов и сделал пять результативных передач.