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«Зенит» предложил Александру Кержакову работу в клубе

7 июля 2017, 16:23
12

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков получил предложение о работе в петербургском клубе. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

Напомним, 30 июня истек контракт между игроком и командой, новое предложение 34-летнему россиянину сделано не было.

– Клуб думает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Кержакова или попрощаться с ним каким-то особым образом?

– Саша – лучший бомбардир. Мы все его уважаем и любим. Предложили ему работу в клубе. Если он примет предложение, то сам расскажет, что за должность. Что касается матча, то это не в моей компетенции, нужно у руководства спрашивать. Он достоин прощального матча и хороших проводов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Сарсания Константин
Комментарии (12)
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perm 242
1499434192
Кержаков достоин , чтобы его проводили из большого футбола с почестями , не надо забывать о его футбольных подвигах ...
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Путник 13
1499434480
Зачем он нужен в клубе ..балласт.. пусть идёт детей футболу учит ..нет ..он хочет как и раньше сидеть на жопе и получать бабло..
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Аскорбин
1499434947
Мог бы и поиграть еще как Аршавин.Но наверно считает ниже своего достоинства играть в клубах ниже среднего.Станет одним чиновником больше в структуре клуба.
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Garrincha58
1499435262
сколько же их там нахлебников пусть идет учиться на тренера и передает свой наиглавнейший опыт ББББ
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dok66
1499436856
Учиться ему надо ! "Бил , бью и буду бить" - уже не в тренде !
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alexivanof197
1499438625
прощальный матч в Питере заслужил КЕРЖАКОВ
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rubinovyi2
1499443118
Выкрасить бронзовой краской и поставить на Крестовском.))
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cky3k
1499443217
Ага, мы уже знаем как с Данни поступили. Бюст на манежной площади и нах@й...
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cky3k
1499443294
Они оба должны играть прощальный матч. Или хотя бы нормально проводить на стадике
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