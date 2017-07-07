«Зенит» предложил Александру Кержакову работу в клубе

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков получил предложение о работе в петербургском клубе. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

Напомним, 30 июня истек контракт между игроком и командой, новое предложение 34-летнему россиянину сделано не было.

– Клуб думает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Кержакова или попрощаться с ним каким-то особым образом?

– Саша – лучший бомбардир. Мы все его уважаем и любим. Предложили ему работу в клубе. Если он примет предложение, то сам расскажет, что за должность. Что касается матча, то это не в моей компетенции, нужно у руководства спрашивать. Он достоин прощального матча и хороших проводов.