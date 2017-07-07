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    «Зенит» предложил Александру Кержакову работу в клубе

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков получил предложение о работе в петербургском клубе. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

    Напомним, 30 июня истек контракт между игроком и командой, новое предложение 34-летнему россиянину сделано не было.

    – Клуб думает над тем, чтобы организовать прощальный матч для Кержакова или попрощаться с ним каким-то особым образом?

    – Саша – лучший бомбардир. Мы все его уважаем и любим. Предложили ему работу в клубе. Если он примет предложение, то сам расскажет, что за должность. Что касается матча, то это не в моей компетенции, нужно у руководства спрашивать. Он достоин прощального матча и хороших проводов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2017 16:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: 0

      cky3k 7 июля 2017, 19:01

      Они оба должны играть прощальный матч. Или хотя бы нормально проводить на стадике

      2
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    • ...
      Рейтинг: 0

      cky3k 7 июля 2017, 19:00

      Ага, мы уже знаем как с Данни поступили. Бюст на манежной площади и нах@й...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 7 июля 2017, 18:58

      Выкрасить бронзовой краской и поставить на Крестовском.))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 7 июля 2017, 17:43

      прощальный матч в Питере заслужил КЕРЖАКОВ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:14

      Учиться ему надо ! "Бил , бью и буду бить" - уже не в тренде !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 16:47

      сколько же их там нахлебников пусть идет учиться на тренера и передает свой наиглавнейший опыт ББББ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 июля 2017, 16:42

      Мог бы и поиграть еще как Аршавин.Но наверно считает ниже своего достоинства играть в клубах ниже среднего.Станет одним чиновником больше в структуре клуба.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 7 июля 2017, 16:34

      Зачем он нужен в клубе ..балласт.. пусть идёт детей футболу учит ..нет ..он хочет как и раньше сидеть на жопе и получать бабло..

      5
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      ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Путник 13 7 июля 2017, 18:48

      А в клубе не может быть должности по работе с детьми, например? Что вы так прям за балласт его считаете? Умный человек везде пригодится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Путник 13 7 июля 2017, 20:54

      по себе судишь

      -2
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      Рейтинг: +212

      perm 242 7 июля 2017, 16:29

      Кержаков достоин , чтобы его проводили из большого футбола с почестями , не надо забывать о его футбольных подвигах ...

      4
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      Рейтинг: +64

      Питер FM > perm 242 7 июля 2017, 16:36

      На счёт проводить с почестями согласен. В клубе ему делать нечего.

      2
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