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    «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» за Лукаку 90 миллионов и отдаст Руни

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что 24-летний бельгиец уже проходит медицинское обследование перед трансфером в стан «красных дьяволов».

    Утверждается, что сумма сделки может составить около 90 миллионов фунтов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

    Также «МЮ» бесплатно отпустит в «Эвертон» форварда Уэйна Руни.

    В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку записал на свой счет 25 голов и пять результативных передач в 36 матчах.

    Источник: The Times

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    07.07.2017 12:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 8 июля 2017, 12:01

      Руни, добро пожаловать в родной клуб. Эвертон теперь будет бороться за европейские места.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:44

      Нормальный обмен ! Мб Руни еще позажигает за Эвертон , а то совсем стух !

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 7 июля 2017, 16:07

      если не думать о финансах и о бизнесе,то Лукаку оКуительный трансфер для МЮ!!!к тому же не вам платить за его переход)))

      0
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      Рейтинг: +142

      orzy 7 июля 2017, 15:15

      да такие деньги за ср. игрок. похоже Жозе пришёл окончательно развалить МЮ

      -1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > orzy 7 июля 2017, 18:28

      Лукаку на 2 месте по забитым голам в Чемпионате Англии, и это средний игрок?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июля 2017, 14:37

      Где начал Руни, там и закончит...

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 июля 2017, 14:32

      буду болеть за эвертон, не думаю что лукаку лучше чем мората. Мората в ЛЧ баварию разрывал, а Лукакку даже ЛЧ и не нюхал!

      0
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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 июля 2017, 13:23

      Последние годы МЮ че-то в трансферах лажает. Погба, Марсьяль, а теперь еще и этот. Да за такие бабки.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 > mishkahaker 7 июля 2017, 14:25

      Марсьяль в порядке

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 7 июля 2017, 13:22

      Не стоит он этих денег.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 7 июля 2017, 13:16

      МЮ опередил Челси.

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 июля 2017, 13:14

      Цены бешенные,ни один игрок столько не стоит

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