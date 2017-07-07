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  • «Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» за Лукаку 90 миллионов и отдаст Руни

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» за Лукаку 90 миллионов и отдаст Руни

7 июля 2017, 12:26
16

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что 24-летний бельгиец уже проходит медицинское обследование перед трансфером в стан «красных дьяволов».

Утверждается, что сумма сделки может составить около 90 миллионов фунтов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Также «МЮ» бесплатно отпустит в «Эвертон» форварда Уэйна Руни.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку записал на свой счет 25 голов и пять результативных передач в 36 матчах.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Эвертон Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Лукаку Ромелу
Комментарии (16)
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hevbn 28
1499420456
Хороший вариант для Ман.Юнайтед ,тем более если Реал "заламывает" "бешеную сумму" за Морату .Лукаку все таки уже не надо адаптироваться к АПЛ , а насчет Алваро мы не знаем сумел бы он заиграть в АПЛ , поэтому понятно , если и один и другой стоят одинаковую сумму надо выбирать Ромелу , это кажется более надежный вариант ( хороший жест Доброй воли отпустить Руни в Эвертон бес платно ).
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Спартач_навсегда
1499420560
капздец щас цены))
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Одинокий волк Маквейд
1499422146
С Челси не срослось, Конте, говорят, очень недоволен.
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Asbjorn
1499422480
Цены бешенные,ни один игрок столько не стоит
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Svoysvoemubrat
1499422563
МЮ опередил Челси.
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Superviser77
1499427479
Где начал Руни, там и закончит...
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orzy
1499429718
да такие деньги за ср. игрок. похоже Жозе пришёл окончательно развалить МЮ
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MU-fanatic
1499432853
если не думать о финансах и о бизнесе,то Лукаку оКуительный трансфер для МЮ!!!к тому же не вам платить за его переход)))
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dok66
1499438666
Нормальный обмен ! Мб Руни еще позажигает за Эвертон , а то совсем стух !
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Rebrova
1499504485
Руни, добро пожаловать в родной клуб. Эвертон теперь будет бороться за европейские места.
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