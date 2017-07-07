«Манчестер Юнайтед» заплатит «Эвертону» за Лукаку 90 миллионов и отдаст Руни

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что 24-летний бельгиец уже проходит медицинское обследование перед трансфером в стан «красных дьяволов».

Утверждается, что сумма сделки может составить около 90 миллионов фунтов. 75 миллионов будет выплачено сразу, еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Также «МЮ» бесплатно отпустит в «Эвертон» форварда Уэйна Руни.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Лукаку записал на свой счет 25 голов и пять результативных передач в 36 матчах.