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    Гончаренко: «Помним гол Тошича «Локомотиву», который принес ЦСКА чемпионство»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил полузащитника Зорана Тошича за годы, проведенные в составе армейского клуба.

    «Хочу от себя и от команды поблагодарить Тошича за то время, которое он у нас провел. Он доставил нам много эмоций, был полезен своей игрой, своими голами.

    Помним его гол «Локомотиву», который принес нам чемпионство. Семь лет – это довольно много. Но у всего есть и начало, и конец. Мы, к сожалению, расстаемся и благодарим Зорана за игру», – сказал Гончаренко.

    Напомним, что Тошич покинул столичный клуб после окончания срока контракта.

    Источник: YouTube

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    07.07.2017 11:17
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 7 июля 2017, 11:58

      Дзагоев молодец. Слова его понравились!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2017, 11:50

      Понтус как обычно))

      0
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