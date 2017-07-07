Гончаренко: «Помним гол Тошича «Локомотиву», который принес ЦСКА чемпионство»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поблагодарил полузащитника Зорана Тошича за годы, проведенные в составе армейского клуба.

«Хочу от себя и от команды поблагодарить Тошича за то время, которое он у нас провел. Он доставил нам много эмоций, был полезен своей игрой, своими голами.

Помним его гол «Локомотиву», который принес нам чемпионство. Семь лет – это довольно много. Но у всего есть и начало, и конец. Мы, к сожалению, расстаемся и благодарим Зорана за игру», – сказал Гончаренко.

Напомним, что Тошич покинул столичный клуб после окончания срока контракта.