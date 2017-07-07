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Кагава близок к продлению контракта с «Боруссией»

7 июля 2017, 08:06

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава готов продолжить выступления в составе своего нынешнего клуба. Футболист в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с клубом из Дортмунда.

Стороны провели переговоры на этот счет. Видимых разногласий в их ходе обнаружено не было. Новый контракт будет рассчитан до середины 2020 года.

Стоит отметить, что действующее соглашение 28-летнего японца с «Боруссией» рассчитано до середины 2018 года. В прошедшем сезоне Кагава сыграл в 21 матче немецкой Бундеслиги, забив один гол и отдав шесть результативных передач.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Трансферы Боруссия Д Кагава Синдзи
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