Кагава близок к продлению контракта с «Боруссией»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава готов продолжить выступления в составе своего нынешнего клуба. Футболист в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с клубом из Дортмунда.

Стороны провели переговоры на этот счет. Видимых разногласий в их ходе обнаружено не было. Новый контракт будет рассчитан до середины 2020 года.

Стоит отметить, что действующее соглашение 28-летнего японца с «Боруссией» рассчитано до середины 2018 года. В прошедшем сезоне Кагава сыграл в 21 матче немецкой Бундеслиги, забив один гол и отдав шесть результативных передач.