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Тошич не исключает продолжения карьеры в РФПЛ

6 июля 2017, 20:05
5

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич, буквально на днях покинувший красно-синих, ответил на вопросы о своем будущем. Серб не исключил вероятность подписания контракта с одним из клубов РФПЛ.

– Как вы знаете, контракт с ЦСКА закончился, и сейчас я свободный агент, нахожусь в поисках новой команды. Новостями вас порадовать не смогу.

– Вы бы хотели продолжить карьеру в России или в какой-то другой стране?

– Активно ведутся переговоры со многими странами. Я не исключаю возможность, что продолжу карьеру в России. Но пока воздержусь от конкретики. В скором времени все узнаете.

– Почему расторгли контракт с ЦСКА?

– Я пока не могу разглашать причины и нюансы этой истории. Дам интервью, когда для меня все закончится хорошо, поговорим обо всем откровенно.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тошич Зоран
Комментарии (5)
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VSt
1499363977
Аккуратно и с уважением. Достойно вещает. Молодец.
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m40
1499368882
Краснодар?
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ARSENAL TULA
1499369160
Усилит любой клуб РФПЛ однозначно
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арейская
1499388817
Зоран, оставайся, предложения думаю будут, выбирай...
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OfaZavr
1499414723
Рубину бы пригодился или Краснодару.
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