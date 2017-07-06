Тошич не исключает продолжения карьеры в РФПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич, буквально на днях покинувший красно-синих, ответил на вопросы о своем будущем. Серб не исключил вероятность подписания контракта с одним из клубов РФПЛ.

– Как вы знаете, контракт с ЦСКА закончился, и сейчас я свободный агент, нахожусь в поисках новой команды. Новостями вас порадовать не смогу.

– Вы бы хотели продолжить карьеру в России или в какой-то другой стране?

– Активно ведутся переговоры со многими странами. Я не исключаю возможность, что продолжу карьеру в России. Но пока воздержусь от конкретики. В скором времени все узнаете.

– Почему расторгли контракт с ЦСКА?

– Я пока не могу разглашать причины и нюансы этой истории. Дам интервью, когда для меня все закончится хорошо, поговорим обо всем откровенно.