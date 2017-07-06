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    Тошич не исключает продолжения карьеры в РФПЛ

    Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич, буквально на днях покинувший красно-синих, ответил на вопросы о своем будущем. Серб не исключил вероятность подписания контракта с одним из клубов РФПЛ.

    – Как вы знаете, контракт с ЦСКА закончился, и сейчас я свободный агент, нахожусь в поисках новой команды. Новостями вас порадовать не смогу.

    – Вы бы хотели продолжить карьеру в России или в какой-то другой стране?

    – Активно ведутся переговоры со многими странами. Я не исключаю возможность, что продолжу карьеру в России. Но пока воздержусь от конкретики. В скором времени все узнаете.

    – Почему расторгли контракт с ЦСКА?

    – Я пока не могу разглашать причины и нюансы этой истории. Дам интервью, когда для меня все закончится хорошо, поговорим обо всем откровенно.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.07.2017 20:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2017, 11:05

      Рубину бы пригодился или Краснодару.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июля 2017, 03:53

      Зоран, оставайся, предложения думаю будут, выбирай...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 6 июля 2017, 22:26

      Усилит любой клуб РФПЛ однозначно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3136

      m40 6 июля 2017, 22:21

      Краснодар?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      VSt 6 июля 2017, 20:59

      Аккуратно и с уважением. Достойно вещает.
      Молодец.

      4
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