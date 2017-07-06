Мутко надеется, что сборная России будет претендовать на победу на ЧМ-2018

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко подвел краткие итоги закончившегося на прошлой неделе Кубка конфедераций-2017 и поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира-2018, который также пройдет в нашей стране.

«Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Еще 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.

Я уверен, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион «Лужники», на котором пройдет церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу», – заявил функционер.

Добавим, что на Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только во встрече с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные матчи.