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    Мутко надеется, что сборная России будет претендовать на победу на ЧМ-2018

    Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко подвел краткие итоги закончившегося на прошлой неделе Кубка конфедераций-2017 и поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира-2018, который также пройдет в нашей стране.

    «Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Еще 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.

    Я уверен, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион «Лужники», на котором пройдет церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу», – заявил функционер.

    Добавим, что на Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только во встрече с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные матчи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2017 17:36
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    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      ZmBoB 7 июля 2017, 19:28

      Он походу специально . Раздражает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 7 июля 2017, 06:10

      "Выиграет чемпионат мира ... команда, которая будет больше всего хотеть победить". Это - волюнтаризм, отрыв от реальности. Да когда же нашего вице-премьера лечить начнут?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 7 июля 2017, 04:58

      Всей России перед ЧМ раздадут розовые очки. Долларов за пять в квартплату.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 6 июля 2017, 23:09

      Если он и правда надеется , то это уже не смешно !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 6 июля 2017, 23:03

      Е..ать, его плющит не по-детски

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      александр 59 6 июля 2017, 21:59

      Мы оказывается сильнее Германии! Бл.... слов нет. Какой то разный футбол мы с Мутко смотрим. В правительстве больные люди похоже

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 июля 2017, 21:55

      ёбаный наркоман

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 июля 2017, 21:40

      Ну если изобретут какой-нибудь футбольный допинг....А так- лучшее- выход из группы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 июля 2017, 21:29

      "Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу», - надо же быть таким тупым министром спорта... Мудищище

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Vratarь 6 июля 2017, 21:26

      Раша вил беком чампиян, как говорит Мутко.

      2
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