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  • Мутко надеется, что сборная России будет претендовать на победу на ЧМ-2018

Мутко надеется, что сборная России будет претендовать на победу на ЧМ-2018

6 июля 2017, 17:36
56

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко подвел краткие итоги закончившегося на прошлой неделе Кубка конфедераций-2017 и поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира-2018, который также пройдет в нашей стране.

«Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Еще 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.

Я уверен, что Россия проведет чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион «Лужники», на котором пройдет церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу», – заявил функционер.

Добавим, что на Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только во встрече с Новой Зеландией (2:0), проиграв остальные матчи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (56)
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Red narva
1499352188
Мания величия у вас господин Мутко?Пора в психушку!
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BorisoW
1499352257
Что курит Мутко?
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insider_retro
1499352479
Сильно оптимистично и, в общем-то не подкреплённое нечем заявление.... Как функционеру, надо ставить реальные и вполне выполнимые цели, которых нужно и можно достичь, выполняя поставленные конкретные задачи.... Всё остальное БУТАФОРИЯ!!!...
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FanatSerj
1499352597
В принципе это все что надо знать о футбольных чиновников в России.
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ГенГриг
1499352985
пьяный что ли .....
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kimi2005
1499353106
Определенно тронулся!
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chempion_cska
1499354351
Только один Мутко надеется, что сборная России будет среди претендентов на победу, господа.
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алекс88
1499355946
Вот посмешил меня этот чудак
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Anton-champion
1499357349
Мутко,обратись к психиатру!Тебе полезно будет
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кеша_КБ
1499357649
- му дак ты , мудко)...в твоём интервью сплошная "вода"(((,при твоём "управлении" спортом Великой Страны, остаётся только тупо! хотеть, надеяться и ждать(((...потому что - коррупция! везде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, начиная с "законодательной власти", и заканчивая "судебной властью"...как же вы заепали...- дилетанты(((...министром спорта не может быть инженер водного транспорта!!!!!!!!!!!!!!...всем здоровья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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