«Барселона» готова предложить 30 миллионов за Бельерина

«Барселона» не оставляет попыток приобрести защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Утверждается, что сине-гранатовые намерены заполучить 22-летнего испанца в летнее трансферное окно и готовы предложить за него 30 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось, что сам футболист готов объявить руководству «Арсенала» о желании перейти в каталонский клуб.

Напомним, что контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне АПЛ защитник провел 33 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.