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    «Барселона» готова предложить 30 миллионов за Бельерина

    «Барселона» не оставляет попыток приобрести защитника «Арсенала» Эктора Бельерина. Утверждается, что сине-гранатовые намерены заполучить 22-летнего испанца в летнее трансферное окно и готовы предложить за него 30 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что сам футболист готов объявить руководству «Арсенала» о желании перейти в каталонский клуб.

    Напомним, что контракт Бельерина с «Арсеналом» рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне АПЛ защитник провел 33 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: Sport.es

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    06.07.2017 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 июля 2017, 15:01

      Хз,но помоему он стоит намного больше....

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