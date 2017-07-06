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Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

6 июля 2017, 12:08
38

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Стоит отметить, что сборная России поднялась с 63-го на 62-е место.

Лидером рейтинга стала Германия, которая одержала победу на Кубке конфедераций-2017.

Рейтинг ФИФА:

1. (3) Германия — 1609 очка

2. (1) Бразилия — 1603

3. (2) Аргентина — 1413

4. (8) Португалия — 1332

5. (9) Швейцария — 1329

6. (10) Польша – 1319

7. (4) Чили – 1250

8. (5) Колумбия – 1208

9. (6) Франция – 1199

10. (7) Бельгия — 1194

62. (63) Россия — 590.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Весь мир Россия Германия
Комментарии (38)
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bset
1499332465
К ЧМ хоть в первой сотне останемся, нет?
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insider_retro
1499332752
Прям семимильными шагами.... Хотя за год до ЧМ, без официальных матчей, сборная ещё опустится прилично... Даже победы в нестатусных товарищеских и контрольных играх не выправят ситуацию... К сожалению, этот показатель статистики ещё долго будет нас огорчать....
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ROTOROVEC
1499337706
а почему швейцария так поднялась?
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Михайловский Технарь
1499339923
Вот чего стоит победа над великой Новой Зеландией
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yorgenbarenz
1499340026
Через каких-то 60 лет,Черчесов приведёт нас к медалям.Подождём,немного осталось.Здоровья вам,Мутко,вместе порадуемся на финале в Бугульме.
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Вадим 1972
1499344450
ВОТ ЭТО ПРОГРЕСС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
dok66
1499344579
Скачек !!!! Почти в сторону !
Ответить
Red narva
1499348415
Очешуеть какой успех!!!
Ответить
Red narva
1499350869
И я про пшеков не понял!За какие такие заслуги?
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VSt
1499352664
Во, мы рванули на олимп! Так держать.
Так дальше пойдет, скоро 61-ми станем.
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