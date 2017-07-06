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    Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

    Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

    Стоит отметить, что сборная России поднялась с 63-го на 62-е место.

    Лидером рейтинга стала Германия, которая одержала победу на Кубке конфедераций-2017.

    Рейтинг ФИФА:

    1. (3) Германия — 1609 очка

    2. (1) Бразилия — 1603

    3. (2) Аргентина — 1413

    4. (8) Португалия — 1332

    5. (9) Швейцария — 1329

    6. (10) Польша – 1319

    7. (4) Чили – 1250

    8. (5) Колумбия – 1208

    9. (6) Франция – 1199

    10. (7) Бельгия — 1194

    62. (63) Россия — 590.

    Источник: ФИФА

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    06.07.2017 12:08
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +627

      Xiko 8 июля 2017, 09:58

      Ну хоть где то поднимаемся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 июля 2017, 22:18

      Ну наконец-то мы обогнали Узбекистан, этих монстров современного футбола ... Я считаю, это успех! ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      динамо тб 7 июля 2017, 00:37

      ЧМ -2018 провалят и на 61 место поднимутся,если быть такими последовательными согласно математике то через 60х2,то есть ЧМ и ЧЕ по футболу каждые 2 года чередуются,примерно через 120 лет,в 2139 году Россия будет занимать первое место в рейтинге ФИФА!Вы только представьте за нами Бразилия,Германия и прочая мелочь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 7 июля 2017, 00:25

      Далековато......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 7 июля 2017, 00:24

      по игре и место...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 6 июля 2017, 17:51

      Во, мы рванули на олимп! Так держать.

      Так дальше пойдет, скоро 61-ми станем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > VSt 6 июля 2017, 19:12

      Года через два:))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 июля 2017, 17:45

      Саламыч, твой "прогресс"- не более чем шаг в сторону!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:21

      И я про пшеков не понял!За какие такие заслуги?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 16:40

      Очешуеть какой успех!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 6 июля 2017, 16:01

      швейцария и польша что там делают в 6ке? )))))))))

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > den161 6 июля 2017, 16:17

      вот вот..тоже такое мнение..хрень какая то..какой коррупц жид...их туда воткнул..

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > den161 7 июля 2017, 22:05

      а ни че что они идут в своих группах без поражения? + выступления на ЧЕ их подняли так высоко! это не наши, которые проигрывают 80% последних игр и стремительно летят вниз...+ в официальных играх кф за победы выше в 2 раза, чем за товарняки которые играет наша команда... они заслужено идут в первой 10-тке... сольют 2 игры и опустятся во вторую десятку

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