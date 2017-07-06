Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Стоит отметить, что сборная России поднялась с 63-го на 62-е место.
Лидером рейтинга стала Германия, которая одержала победу на Кубке конфедераций-2017.
Рейтинг ФИФА:
1. (3) Германия — 1609 очка
2. (1) Бразилия — 1603
3. (2) Аргентина — 1413
4. (8) Португалия — 1332
5. (9) Швейцария — 1329
6. (10) Польша – 1319
7. (4) Чили – 1250
8. (5) Колумбия – 1208
9. (6) Франция – 1199
10. (7) Бельгия — 1194
…
62. (63) Россия — 590.
Источник: ФИФА
Так дальше пойдет, скоро 61-ми станем.