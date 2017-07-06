Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Стоит отметить, что сборная России поднялась с 63-го на 62-е место.

Лидером рейтинга стала Германия, которая одержала победу на Кубке конфедераций-2017.

Рейтинг ФИФА:

1. (3) Германия — 1609 очка

2. (1) Бразилия — 1603

3. (2) Аргентина — 1413

4. (8) Португалия — 1332

5. (9) Швейцария — 1329

6. (10) Польша – 1319

7. (4) Чили – 1250

8. (5) Колумбия – 1208

9. (6) Франция – 1199

10. (7) Бельгия — 1194

…

62. (63) Россия — 590.