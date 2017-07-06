Самедов ждет наибольшего прогресса от Джикии

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился своим мнением о выступлении красно-белых на прошедшем недавно Кубке конфедераций.

– Денис Глушаков – давно в команде, как и Дима Комбаров. Они, как мне кажется, подтвердили свой уровень и статус. Очень рад за Георгия Джикию. Было пять игр в июне, в четырех он вышел в стартовом составе. Сыграл отлично, я за него рад, это будущее национальной команды, классный центральный защитник с холодной головой. Он провел качественный турнир. А у Илюхи Кутепова все впереди. Это тоже молодой талантливый защитник, на которого большие надежды.

– От кого ждете наибольшего прогресса в сезоне?

– От Джикии.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Поборются Квинси и Федя Смолов.

– Суперкубок России – битва за трофей или товарищеский матч с красивым призом?

– В моей коллекции этого титула еще нет. Есть три Кубка, победа в чемпионате, а если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев, причем, что важно, в составе московского «Спартака»!