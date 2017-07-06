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    Самедов ждет наибольшего прогресса от Джикии

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился своим мнением о выступлении красно-белых на прошедшем недавно Кубке конфедераций.

    – Денис Глушаков – давно в команде, как и Дима Комбаров. Они, как мне кажется, подтвердили свой уровень и статус. Очень рад за Георгия Джикию. Было пять игр в июне, в четырех он вышел в стартовом составе. Сыграл отлично, я за него рад, это будущее национальной команды, классный центральный защитник с холодной головой. Он провел качественный турнир. А у Илюхи Кутепова все впереди. Это тоже молодой талантливый защитник, на которого большие надежды.

    – От кого ждете наибольшего прогресса в сезоне?

    – От Джикии.

    – Кто станет лучшим бомбардиром?

    – Поборются Квинси и Федя Смолов.

    – Суперкубок России – битва за трофей или товарищеский матч с красивым призом?

    – В моей коллекции этого титула еще нет. Есть три Кубка, победа в чемпионате, а если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев, причем, что важно, в составе московского «Спартака»!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2017 10:41
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 6 июля 2017, 15:24

      Кутепов и Джикия будущее Спартака. Кутепову не опускать руки и работать, работать.

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 6 июля 2017, 15:08

      Пока Джикия на голову сильней Кутепова. Кутепову надо ещё работать и работать. А вот если в центре у Спартака будет сыгранная пара молодых и прогрессирующих защитников да ещё и с Российскими паспортами, это будут отлично не только для Спартака, а безусловно и для сборной.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 июля 2017, 14:16

      Еще Кутепов бы заматерел, набрался у Джикии игроцкой наглости и заиграл стабильно. Своя молодая пара в центре - просто мечта и отличная перспектива.

      9
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июля 2017, 13:39

      Хорошо сказал-прям слышно гордость за Спартак.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 июля 2017, 13:31

      Джикия молодец, очень классный игрок. Не раз свою команду выручал. Можно пожелать только успехов.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 июля 2017, 12:51

      Джикия - боец, я очень доволен его переходом!

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 6 июля 2017, 12:39

      Тут главное чтобы Джикия не сдулся через время как Кутепов. Про Илью тоже исключительно в восхитительных тонах говорили в первой половине прошедшего сезона. И куда всё исчезло?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 6 июля 2017, 12:11

      а от себя

      0
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 6 июля 2017, 11:59

      Согласен,Джикия лучшее одно из лучших приобретений после Антохи

      5
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 6 июля 2017, 10:52

      Я больше года говорю, что Джикия это молодой Игнешевич.

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