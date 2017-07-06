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Самедов ждет наибольшего прогресса от Джикии

6 июля 2017, 10:41
13

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился своим мнением о выступлении красно-белых на прошедшем недавно Кубке конфедераций.

– Денис Глушаков – давно в команде, как и Дима Комбаров. Они, как мне кажется, подтвердили свой уровень и статус. Очень рад за Георгия Джикию. Было пять игр в июне, в четырех он вышел в стартовом составе. Сыграл отлично, я за него рад, это будущее национальной команды, классный центральный защитник с холодной головой. Он провел качественный турнир. А у Илюхи Кутепова все впереди. Это тоже молодой талантливый защитник, на которого большие надежды.

– От кого ждете наибольшего прогресса в сезоне?

– От Джикии.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Поборются Квинси и Федя Смолов.

– Суперкубок России – битва за трофей или товарищеский матч с красивым призом?

– В моей коллекции этого титула еще нет. Есть три Кубка, победа в чемпионате, а если будет Суперкубок, то я стану полным кавалером российских трофеев, причем, что важно, в составе московского «Спартака»!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Самедов Александр Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Смолов Федор Кутепов Илья Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (13)
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OfaZavr
1499327220
Давай Саня! Суперкубок будет наш!
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Svoysvoemubrat
1499327526
Я больше года говорю, что Джикия это молодой Игнешевич.
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Gazelvagen877
1499331582
Согласен,Джикия лучшее одно из лучших приобретений после Антохи
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oyabun
1499333958
Тут главное чтобы Джикия не сдулся через время как Кутепов. Про Илью тоже исключительно в восхитительных тонах говорили в первой половине прошедшего сезона. И куда всё исчезло?
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mialkov
1499334692
Джикия - боец, я очень доволен его переходом!
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Stavropolets
1499337096
Джикия молодец, очень классный игрок. Не раз свою команду выручал. Можно пожелать только успехов.
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Диктор
1499337581
Хорошо сказал-прям слышно гордость за Спартак.
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Одинокий волк Маквейд
1499339799
Еще Кутепов бы заматерел, набрался у Джикии игроцкой наглости и заиграл стабильно. Своя молодая пара в центре - просто мечта и отличная перспектива.
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Вадим 1972
1499342910
Пока Джикия на голову сильней Кутепова. Кутепову надо ещё работать и работать. А вот если в центре у Спартака будет сыгранная пара молодых и прогрессирующих защитников да ещё и с Российскими паспортами, это будут отлично не только для Спартака, а безусловно и для сборной.
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SPARTAK 85
1499343872
Кутепов и Джикия будущее Спартака. Кутепову не опускать руки и работать, работать.
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