Халк уверен, что в России больше нет расизма

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», поделился своим видением касательно вопроса расизма в России. По мнению бразильца, такой проблемы в нашей стране больше нет.

«Да, когда я выступал за «Зенит», мне доводилось сталкиваться с расистскими проявлениями. Это было в первый год, как я приехал. В мой адрес ухали, на что я отправлял воздушные поцелуи. Однако со временем ситуация изменилась и болельщики стали относиться ко мне тепло.

Поэтому мне кажется, что теперь проблемы расизма в России нет. Это показал Кубок конфедераций-2017, который прошел гладко, без инцидентов. Так же пройдет и чемпионат мира-2018. Иностранцы, ни о чем не беспокойтесь», – приводит слова южноамериканца CNN.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы и сыграл 97 матчей, забил 56 голов.