Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Халк уверен, что в России больше нет расизма

5 июля 2017, 19:09
18

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», поделился своим видением касательно вопроса расизма в России. По мнению бразильца, такой проблемы в нашей стране больше нет.

«Да, когда я выступал за «Зенит», мне доводилось сталкиваться с расистскими проявлениями. Это было в первый год, как я приехал. В мой адрес ухали, на что я отправлял воздушные поцелуи. Однако со временем ситуация изменилась и болельщики стали относиться ко мне тепло.

Поэтому мне кажется, что теперь проблемы расизма в России нет. Это показал Кубок конфедераций-2017, который прошел гладко, без инцидентов. Так же пройдет и чемпионат мира-2018. Иностранцы, ни о чем не беспокойтесь», – приводит слова южноамериканца CNN.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы и сыграл 97 матчей, забил 56 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Халк
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k4kuzma
1499271199
надо просто ко всему относиться как? - просто... вот кинули дани алвешу банан при подаче углового, а он что сделал? он его поднял, съел, подал угловой, без каких либо замутов "айяйяй, меня оскорбляют"... и на этом все... больше его не оскорбляли, ибо не прикольно оскорблять чувака, который на оскорбления ложил с высокой колокольни...
Ответить
Недовольный
1499271239
ахаха,ага,нету.Вчера закончился)
Ответить
Karpathian
1499271923
Пусть на матч Урал - Анжи сходит)))
Ответить
Тоторо
1499273284
Соглашусь с Халком.......когда у "Зенита" в составе появится первый представитель негроидной расы (афроамериканец) .))))))))
Ответить
абжора
1499277486
Есть такое.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1499279219
Ну конечно. В реальности в России надо быть русским, белым, православным и правильной ориентации. Если где-то не так, то тебя будут всячески притеснять. По поводу расизма: почти все темнокожие африканские и бразильские футболисты удостаивались обструкции со стороны трибун. А как в России принято иногда называть людей с Кавказа и Средней Азии? Мне честно жаль, что у нас такая страна...
Ответить
jet andy
1499281496
Потому что на КК были в основном туристы и кузьмичи.
Ответить
Zlatan2718
1499282284
ноу расссизм, ноу криминалити
Ответить
Red narva
1499284777
Расизма у нас нет!Как не было ни одного чернокожего футболиста в ЗЕНИТЕ!))
Ответить
Дядя Серёжа
1499331687
Я шахтёр. Мне плевать откуда родом мой напарник, лишь бы мужик был настоящий. Да и в шахте все чёрные. Извиняюсь, африканцы.
Ответить
Главные новости
Семин заступился за Тюкавина
14:15
1
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
6
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Все новости
Все новости
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
14
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
34
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
2
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+