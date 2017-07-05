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    Халк уверен, что в России больше нет расизма

    Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский «Шанхай СИПГ», поделился своим видением касательно вопроса расизма в России. По мнению бразильца, такой проблемы в нашей стране больше нет.

    «Да, когда я выступал за «Зенит», мне доводилось сталкиваться с расистскими проявлениями. Это было в первый год, как я приехал. В мой адрес ухали, на что я отправлял воздушные поцелуи. Однако со временем ситуация изменилась и болельщики стали относиться ко мне тепло.

    Поэтому мне кажется, что теперь проблемы расизма в России нет. Это показал Кубок конфедераций-2017, который прошел гладко, без инцидентов. Так же пройдет и чемпионат мира-2018. Иностранцы, ни о чем не беспокойтесь», – приводит слова южноамериканца CNN.

    Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 годы и сыграл 97 матчей, забил 56 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2017 19:09
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 12:01

      Я шахтёр. Мне плевать откуда родом мой напарник, лишь бы мужик был настоящий. Да и в шахте все чёрные. Извиняюсь, африканцы.

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 22:59

      Расизма у нас нет!Как не было ни одного чернокожего футболиста в ЗЕНИТЕ!))

      -1
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 5 июля 2017, 22:18

      ноу расссизм, ноу криминалити

      0
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      Рейтинг: +806

      jet andy 5 июля 2017, 22:04

      Потому что на КК были в основном туристы и кузьмичи.

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 5 июля 2017, 21:26

      Ну конечно. В реальности в России надо быть русским, белым, православным и правильной ориентации. Если где-то не так, то тебя будут всячески притеснять. По поводу расизма: почти все темнокожие африканские и бразильские футболисты удостаивались обструкции со стороны трибун. А как в России принято иногда называть людей с Кавказа и Средней Азии? Мне честно жаль, что у нас такая страна...

      2
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      Рейтинг: +27

      soldat_max > Aleksandr_1986_Spb_ 5 июля 2017, 22:51

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      -1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Aleksandr_1986_Spb_ 5 июля 2017, 23:34

      Это не страна, это отдельные люди в стране. И подобные люди есть во всех странах. Тем более православные никогда никого не будут ни притеснять, ни обижать, как и люди других религий, если они действительно верующие, а не просто на словах, чтобы показать свое "превосходство" над другими. Так что не надо нашу страну жалеть, а надо работать над собой, чтобы быть другим примером и авторитетом. Я, конечно, понимаю, что темное Питерское небо часто наводит на тяжкие думы о судьбе России, но давайте больше радоваться жизни и стране, где наша жизнь в большинстве своем и проходит.

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Smekaev 6 июля 2017, 00:55

      А не много ли таких людей у нас, что можно смело говорить об отсутствии толерантности в стране в целом. И не надо писать ерунду про хмурое небо над Петербургом!И по поводу менятся: многие ли у нас готовы это делать? По моему единицы, многие кто образован и на чтото способен просто уезжают из страны, т.к. за последние 16 лет (спасибо Вове-президенту) здесь мало что поменялось и перспектив на это нет никаких.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Aleksandr_1986_Spb_ 6 июля 2017, 13:13

      Говорить-то можно о чем угодно. Не стоит смотреть, много или мало людей на что готовы и способны - за другими никогда не уследишь. Можно следить и работать только над самим собой. Я в свое время тоже так думал, хотел свалить и все такое, только от себя-то не убежишь. Марк Аврелий в свое время сказал: "Везде, где можно жить, можно жить хорошо". А страна у нас одна, и нам тут жить. А одному Вове-президенту, конечно, не получится все сделать одному. А кто же ему поможет, если все, кто хоть как-то хочет жить лучше, возьмут и уедут за границу, а тут только воры да коррупционеры с расистами останутся?

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      Рейтинг: +133

      абжора 5 июля 2017, 20:58

      Есть такое.

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      Рейтинг: +482

      Тоторо 5 июля 2017, 19:48

      Соглашусь с Халком.......когда у "Зенита" в составе появится первый представитель негроидной расы (афроамериканец) .))))))))

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      Рейтинг: +27

      soldat_max > Тоторо 5 июля 2017, 22:47

      эмм, не все представители негроидной расы - афроамериканцы, это только те, что родом из Америки. Африканца или афроевропейца скорее купят)

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      Рейтинг: +482

      Тоторо > soldat_max 5 июля 2017, 22:58

      Про афроамериканцев я в курсе. Написал для политкорректности. А вот про то, что питерцы купят чёрного африканца или европейца, надеюсь, вы пошутили. Или просто не в теме их расовых предрасположенностей.) Так что кто-кто, а Халк бы уже про отсутствие расизма промолчал бы.

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 июля 2017, 19:25

      Пусть на матч Урал - Анжи сходит)))

      1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 5 июля 2017, 19:13

      ахаха,ага,нету.Вчера закончился)

      -1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 5 июля 2017, 19:13

      надо просто ко всему относиться как? - просто...

      вот кинули дани алвешу банан при подаче углового, а он что сделал? он его поднял, съел, подал угловой, без каких либо замутов "айяйяй, меня оскорбляют"... и на этом все... больше его не оскорбляли, ибо не прикольно оскорблять чувака, который на оскорбления ложил с высокой колокольни...

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > k4kuzma 5 июля 2017, 21:34

      Да, но я не думаю, что ему было приятно. Халк тоже отвечал воздушными поцелуями фанатам на уллюлюканья и я тоже думаю что ему не нравилось.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Aleksandr_1986_Spb_ 5 июля 2017, 21:51

      но опять же... и как быстро прекратились улюлюканья в адрес халка? просто да, неприятно, но раз стерпел, не подал виду и ответил воздушным поцелуем... или беситься и давать повод для продолжения

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