Полоз: «Ростов» обещал выплатить все долги до конца августа»

А что он должен был сказать?
-Мы давно готовились свалить,поэтому слили ЛЕ,а бабки за нас,чёрным налом,ушли к (ФИО).Я лично сделал так,что бы Зенит был на 4-ом месте и я играл в ЛЕ.
Так что ли?
Нападающий Дмитрий Полоз рассказал подробности своего перехода из «Ростова» в «Зенит».
«Это правда, что я расторг контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты.
«Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось.
Какие-то долги у «Ростова» передо мной остались, но обещали все выплатить до конца августа», – рассказал Полоз.
Напомним, что контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан на три года.