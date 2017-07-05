Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полоз: «Ростов» обещал выплатить все долги до конца августа»

    Нападающий Дмитрий Полоз рассказал подробности своего перехода из «Ростова» в «Зенит».

    «Это правда, что я расторг контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты.

    «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось.

    Какие-то долги у «Ростова» передо мной остались, но обещали все выплатить до конца августа», – рассказал Полоз.

    Напомним, что контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан на три года.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 июля 2017, 16:55

      А что он должен был сказать?
      -Мы давно готовились свалить,поэтому слили ЛЕ,а бабки за нас,чёрным налом,ушли к (ФИО).Я лично сделал так,что бы Зенит был на 4-ом месте и я играл в ЛЕ.
      Так что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2017, 11:45

      обещанного три года ждут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 5 июля 2017, 10:44

      Развалили Ростов. Денег не платят - все разбежались.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11