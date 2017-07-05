Полоз: «Ростов» обещал выплатить все долги до конца августа»

Нападающий Дмитрий Полоз рассказал подробности своего перехода из «Ростова» в «Зенит».

«Это правда, что я расторг контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты.

«Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось.

Какие-то долги у «Ростова» передо мной остались, но обещали все выплатить до конца августа», – рассказал Полоз.

Напомним, что контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан на три года.