«Ахмат» подписал пятилетний контракт с Жабой

Состав «Ахмата» пополнил нападающий «Коринтианса» Леонардо Жаба. Об этом сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Контракт с 18-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3 миллиона евро.

«Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб», – написал Даудов на своей странице в инстаграме.