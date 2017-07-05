Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ахмат» подписал пятилетний контракт с Жабой

    Состав «Ахмата» пополнил нападающий «Коринтианса» Леонардо Жаба. Об этом сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

    Контракт с 18-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3 миллиона евро.

    «Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб», – написал Даудов на своей странице в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2017 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Rubin_kzan 5 июля 2017, 18:27

      наконец то нормальный заголовок)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      нБратишка 5 июля 2017, 17:24

      не фамилия красит , а человек фамилию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 июля 2017, 17:16

      удачи парню в Тереке!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 5 июля 2017, 16:30

      В нашем футболе появилась Жаба, авось доживём до того момента, когда появятся и люди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 5 июля 2017, 14:38

      Осталось подписать принцессу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 июля 2017, 11:58

      Пусть играет как Леонардо) а то аж не красиво как то - в Ахмате и вдруг жаба...)) ладно бы в тереке жабы водились...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 июля 2017, 11:52

      Жаба, жаба. Посмотрим когда этот игрок заиграет, какие будут отзывы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 5 июля 2017, 11:34

      Этот Жаба будет давить вас пресмыкающий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 июля 2017, 10:04

      на подходе ещё пару пресмыкающихся)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 09:46

      Интересно, а перевод на русский есть?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11