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«Ахмат» подписал пятилетний контракт с Жабой

5 июля 2017, 01:00
28

Состав «Ахмата» пополнил нападающий «Коринтианса» Леонардо Жаба. Об этом сообщил президент грозненского клуба Магомед Даудов.

Контракт с 18-летним бразильцем рассчитан на пять лет. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 3 миллиона евро.

«Своей изящной игрой, блистательной техникой, умением выбирать позицию и завершать атаки Лео обратил на себя внимание скаутов со всей Европы. Тем приятнее, что, имея предложения от многих европейских и российских команд, футболист выбрал наш клуб», – написал Даудов на своей странице в инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (28)
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Asbjorn
1499207432
Адский заголовок))))до слез
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Leon_ARS
1499207588
Ох, и не повезло же мужику с фамилией!
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kotmyshka
1499209866
Хорошо будет играть - всех жаба задушит...
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Тазит
1499217841
Убогий у вас юмор... Примитивный... IQ на уровне земноводных...
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ALeX-161-rus
1499233027
Нормальная фамилия у человека. Я встречал одного с фамилией Лох,вот ему не повезло.
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alex kidn
1499235898
Почему то в Инстаграме жаба не упоминается ни разу
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Дядя Серёжа
1499237186
Интересно, а перевод на русский есть?
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Lev Aleks
1499238289
на подходе ещё пару пресмыкающихся)))
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нБратишка
1499264688
не фамилия красит , а человек фамилию.
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Rubin_kzan
1499268467
наконец то нормальный заголовок)
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