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  • Таски: «Уверен, «Спартак» сможет отстоять титул чемпиона России»

Таски: «Уверен, «Спартак» сможет отстоять титул чемпиона России»

4 июля 2017, 21:34
9

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил мнение, что в предстоящем сезоне московский клуб сможет снова стать чемпионом России.

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года завоевали золотые медали РФПЛ.

– Способен ли «Спартак» выступить удачно на трех фронтах? И будет ли условное третье место в группе Лиге чемпионов удачей для клуба?

– Разумеется, это будет не так просто сделать, нам предстоит много игр, но, с другой стороны, у нас, на мой взгляд, собраны хорошие кадры, которые в данном случаем смогут получить свое игровое время. Особенно радостно, что мы сможем принять участие в Лиге чемпионов, где далеко не всем из нынешнего «Спартака» пришлось поиграть.

– Какой в вашем понимании идеальный «Спартак»?

– Добиться идеальной игры довольно сложно, надо много работать, все делать на максимуме. В прошлом сезоне мы под руководством Карреры неплохо проявили себя как в обороне, так и в нападении. Забивали голы после хорошо разыгранных комбинаций. Мне представляется, что в этом направлении нам надо двигаться и дальше

– Понимает ли команда, что этот сезон будет тяжелее предыдущего? Удержаться на вершине сложнее, чем взобраться на нее...

– Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул, вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, мы сможем его отстоять.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (9)
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shinnik
1499194099
ну,пусть.. остаивает..
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Диктор
1499197084
Я в вас уверен
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Александр ЗА
1499203749
Да
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Zubo
1499209368
хмммм, да ну ? ну посмотримссс, посмотримссс
Ответить
Сибирь за Спартак
1499225911
Палец залечивай, а то отстаивать некому будет.
Ответить
Svoysvoemubrat
1499226408
Если в этом году уделаете Зеньку с ее суперпонтами - будет идеально.
Ответить
Mahone
1499226769
Будем первыми,а зачем стартовать то
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Одинокий волк Маквейд
1499228340
Драка будет страшной, сегодня в бой идут одни старики.
Ответить
Дядя Серёжа
1499238106
Хотелось бы.
Ответить
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