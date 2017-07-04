Таски: «Уверен, «Спартак» сможет отстоять титул чемпиона России»

Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил мнение, что в предстоящем сезоне московский клуб сможет снова стать чемпионом России.

Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года завоевали золотые медали РФПЛ.

– Способен ли «Спартак» выступить удачно на трех фронтах? И будет ли условное третье место в группе Лиге чемпионов удачей для клуба?

– Разумеется, это будет не так просто сделать, нам предстоит много игр, но, с другой стороны, у нас, на мой взгляд, собраны хорошие кадры, которые в данном случаем смогут получить свое игровое время. Особенно радостно, что мы сможем принять участие в Лиге чемпионов, где далеко не всем из нынешнего «Спартака» пришлось поиграть.

– Какой в вашем понимании идеальный «Спартак»?

– Добиться идеальной игры довольно сложно, надо много работать, все делать на максимуме. В прошлом сезоне мы под руководством Карреры неплохо проявили себя как в обороне, так и в нападении. Забивали голы после хорошо разыгранных комбинаций. Мне представляется, что в этом направлении нам надо двигаться и дальше

– Понимает ли команда, что этот сезон будет тяжелее предыдущего? Удержаться на вершине сложнее, чем взобраться на нее...

– Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул, вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, мы сможем его отстоять.