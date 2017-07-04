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    Таски: «Уверен, «Спартак» сможет отстоять титул чемпиона России»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски выразил мнение, что в предстоящем сезоне московский клуб сможет снова стать чемпионом России.

    Напомним, по итогам прошлого сезона красно-белые впервые с 2001 года завоевали золотые медали РФПЛ.

    – Способен ли «Спартак» выступить удачно на трех фронтах? И будет ли условное третье место в группе Лиге чемпионов удачей для клуба?

    – Разумеется, это будет не так просто сделать, нам предстоит много игр, но, с другой стороны, у нас, на мой взгляд, собраны хорошие кадры, которые в данном случаем смогут получить свое игровое время. Особенно радостно, что мы сможем принять участие в Лиге чемпионов, где далеко не всем из нынешнего «Спартака» пришлось поиграть.

    – Какой в вашем понимании идеальный «Спартак»?

    – Добиться идеальной игры довольно сложно, надо много работать, все делать на максимуме. В прошлом сезоне мы под руководством Карреры неплохо проявили себя как в обороне, так и в нападении. Забивали голы после хорошо разыгранных комбинаций. Мне представляется, что в этом направлении нам надо двигаться и дальше

    – Понимает ли команда, что этот сезон будет тяжелее предыдущего? Удержаться на вершине сложнее, чем взобраться на нее...

    – Мы прекрасно понимаем, что другие ведущие клубы сделают все возможное, чтобы отобрать у нас титул, вместе с тем я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, мы сможем его отстоять.

    Источник: Бобсоккер

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    04.07.2017 21:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:01

      Хотелось бы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 07:19

      Драка будет страшной, сегодня в бой идут одни старики.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 июля 2017, 06:52

      Будем первыми,а зачем стартовать то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 06:46

      Если в этом году уделаете Зеньку с ее суперпонтами - будет идеально.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 06:38

      Палец залечивай, а то отстаивать некому будет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 5 июля 2017, 02:02

      хмммм, да ну ? ну посмотримссс, посмотримссс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 5 июля 2017, 00:29

      Да

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июля 2017, 22:38

      Я в вас уверен

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 4 июля 2017, 21:48

      ну,пусть..
      остаивает..

      0
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