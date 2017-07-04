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  • Луческу: «СМИ и Мутко хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Несправедливые условия»

Луческу: «СМИ и Мутко хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Несправедливые условия»

4 июля 2017, 16:53
60

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу порассуждал о причинах, не позволивших ему привести сине-бело-голубых к чемпионству в РФПЛ по итогам прошлого сезона.

«Приключение в России вышло каким-то безвкусным. «Зенит» ставил перед собой большие задачи. Мы завоевали Суперкубок, обыграв ЦСКА, в РФПЛ мы стали самой результативной командой… Однако продажа Халка, Витселя и Гарая помешала нам стать чемпионами. Также стали появляться проблемы вне поля. Не могу назвать такие условия справедливыми.

«Спартак» является самым популярным клубом в России, не выигрывавшим чемпионат с 2001 года. СМИ хотелось, чтобы красно-белые взяли титул. «Спартаку» необходимо выступать в Лиге чемпионов, потому что у них не так много денег, как у «Зенита».

Президент РФС Виталий Мутко тоже хотел, чтобы выиграл «Спартак». Матчи Премьер-лиги обслуживали 11 арбитров из Москвы. В итоге «Спартак» стал чемпионом. Мои им поздравления», – приводит слова Луческу Star.com.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Луческу Мирча Мутко Виталий
Комментарии (60)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сибирь за Спартак
1499177577
Начал хорошо, правильно - продажа трех ведущих игроков оказалась невосполнимой. Про самый популярный клуб и зенькино бабло тоже верно, этого не видит только слепой. Не ущучил как желания Мутко превратились в очки Спартака. Про помощь арбитров вообще упоминать не ему. Статистика и видеоразборы говорят об обратном. А так, молодец дедушка озвучил фрагмент книги.
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bset
1499177659
Луческу: "Я серьезный мужик. Это СМИ сделали меня нытиком"
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turist82
1499178053
Этот продолжает ныть даже из-за границы )))
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Одинокий волк Маквейд
1499179409
Тренер, между прочим, формирует атмосферу в команде, какой тренер, такая и команда. Сравните Луческу и Карреру, сравните Закат и Спартак.
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insider_retro
1499179561
Я не спартаковец, но такой бред, вроде как специалиста, читать неприятно... Закулисная составляющая, конечно, имеется, но не в таких глобальных размерах... Лу не смог перестроить игру по ходу чемпа, не напрягался, не нервничал, а только хныкал.... Теперь взывает к справедливости....
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Romio-xxx
1499179891
Он по ходу наполовину хохлом успел стать и мыслить так же!!!Даже многие зенитовские фаны его ненавидят за его отмазки!!!
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VVM1964
1499181182
НУ С ЦЫГАНОМ ДАВНО БЫЛО ВСЕ ПОНЯТНО - 100 ПРИЧИН НАЙДЕТ , А ГЛАВНАЯ - " ПИ.ДИТЬ НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ "
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4agaaa
1499181950
ЗАКРОЙСЯ НЫТИК!!!!!все насрать на тебя и на твой уровень!
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Zubo
1499185232
В принципе согласен, травля Зенита неудачниками, завистниками, предвзятыми купленными футбольными сайтами и псевдо-аналитиками продолжается, нытики это вы, но ничего скоро наступит новый сезон, продажных судей которые свистели в вашу пользу уберут, ваши недо-клупишки будут соревноваться за третье место, а у Зенита просто в прошлом году начались реформы, и Зенит был есть и будет лучшим клубом страны и самой любимой командой в России !!!
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EcioAuditore
1499192449
Хоть я и болельщик ЦСКА, по сути Спартак по делу взял титул. А этот нытик уже достал!
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