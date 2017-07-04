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    Луческу: «СМИ и Мутко хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Несправедливые условия»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу порассуждал о причинах, не позволивших ему привести сине-бело-голубых к чемпионству в РФПЛ по итогам прошлого сезона.

    «Приключение в России вышло каким-то безвкусным. «Зенит» ставил перед собой большие задачи. Мы завоевали Суперкубок, обыграв ЦСКА, в РФПЛ мы стали самой результативной командой… Однако продажа Халка, Витселя и Гарая помешала нам стать чемпионами. Также стали появляться проблемы вне поля. Не могу назвать такие условия справедливыми.

    «Спартак» является самым популярным клубом в России, не выигрывавшим чемпионат с 2001 года. СМИ хотелось, чтобы красно-белые взяли титул. «Спартаку» необходимо выступать в Лиге чемпионов, потому что у них не так много денег, как у «Зенита».

    Президент РФС Виталий Мутко тоже хотел, чтобы выиграл «Спартак». Матчи Премьер-лиги обслуживали 11 арбитров из Москвы. В итоге «Спартак» стал чемпионом. Мои им поздравления», – приводит слова Луческу Star.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 16:53
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:22

      Все хотели, чтоб победил Спартак, а не деньги.

      1
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      Рейтинг: +5880

      Павелий 5 июля 2017, 06:19

      Даже если СМИ и Мутко хотели.... В футбол играют ФУТБОЛИСТЫ!! Луческу - главный нытик прошедшего чемпионата России.

      1
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      Рейтинг: +75

      тоширо 5 июля 2017, 05:46

      хватит уже брать у него интервью)))

      1
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      Рейтинг: +139

      veksus 4 июля 2017, 23:23

      Проигравший всегда будет искать оправдание, вместо того чтобы признать своё поражение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      rerih 4 июля 2017, 22:40

      Пилять...то судьи у него виноваты были...теперь сми и мутотень))

      0
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      Рейтинг: +70

      savdail 4 июля 2017, 22:08

      "«Спартак» является самым популярным клубом в России".
      Так вот почему уволили Луческу!

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 4 июля 2017, 21:45

      Господин луческу,судьи судьями ,игра то где была??бывает что засуживают,но самой игры командной или индивидуальной не было
      Команда реально играла плохо и неск раз повезло вымучивали победу 1-0

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 4 июля 2017, 21:34

      признал что бабосики зенита не всегда спасают

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > diktatop 4 июля 2017, 22:02

      Именно руководство Зенита способствовала чемпионству Спартака

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      Рейтинг: +816

      diktatop > ijgjr 6 июля 2017, 14:05

      и чем же???

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 4 июля 2017, 21:20

      Хоть я и болельщик ЦСКА, по сути Спартак по делу взял титул. А этот нытик уже достал!

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      Рейтинг: +83

      monkey1958 4 июля 2017, 21:15

      Ой, одни Спартаковцы, НО,все же,не смотря на некоторые спорные
      моменты, надо отдать должное "Спартаку"! Они в этом сезоне играли
      лучше. И Мутко здесь ни причем. А Луческу был полезен, но он привык
      что-бы все было по-его правилам, так что пусть говорит)))

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