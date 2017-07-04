Луческу: «СМИ и Мутко хотели, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Несправедливые условия»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу порассуждал о причинах, не позволивших ему привести сине-бело-голубых к чемпионству в РФПЛ по итогам прошлого сезона.

«Приключение в России вышло каким-то безвкусным. «Зенит» ставил перед собой большие задачи. Мы завоевали Суперкубок, обыграв ЦСКА, в РФПЛ мы стали самой результативной командой… Однако продажа Халка, Витселя и Гарая помешала нам стать чемпионами. Также стали появляться проблемы вне поля. Не могу назвать такие условия справедливыми.

«Спартак» является самым популярным клубом в России, не выигрывавшим чемпионат с 2001 года. СМИ хотелось, чтобы красно-белые взяли титул. «Спартаку» необходимо выступать в Лиге чемпионов, потому что у них не так много денег, как у «Зенита».

Президент РФС Виталий Мутко тоже хотел, чтобы выиграл «Спартак». Матчи Премьер-лиги обслуживали 11 арбитров из Москвы. В итоге «Спартак» стал чемпионом. Мои им поздравления», – приводит слова Луческу Star.com.