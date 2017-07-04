Sky Sport Italia: Агент Снейдера предложил услуги игрока «Милану»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может перебраться в Италию. Как сообщается, агент голландца пытается его трудоустроить в Италии. Футболист был предложен «Милану», однако клуб не видит необходимости подписывать контракт с 33-летним хавбеком. По неофициальным данным, Снейдер в ближайшие 48 часов может получить статус свободного агента. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 6,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел в чемпионате Турции 28 матчей, забив в них пять голов.