Евдокимов: «С видеоповторами «Оренбург» остался бы в Премьер-лиге»

пока у нас их не планируют вводить, а когда "созреют", то без честного регламента, как например в волейболе( когда у команды есть право ПОТРЕБОВАТЬ видеоповтор) ситуация с судейством вряд ли перейдёт на новый уровень....
Либо главный тренер должен иметь право запросить повтор, либо от соперничающих команд должно сидеть в операторной по своему представителю( возможно даже ввести в штат новую ставку-" видеоглядуна")))))
По одному просмотру за тайм: не подтвердил ошибку повтор- извините, больше инициатив от вас нет, только по инициативе нейтральных людей... Подтвердилось нарушение- попытка сохраняется....
Кроме того, установить арбитрам лимит "незамеченных нарушений": проспал 7 моментов- на месяц в первую лигу
Сами собой отпадут "нырки"; Смолов нырнул и в лучшем случае "просрал видеоповтор", если не "жёлтую" за симуляцию, но от тренера точно звизды получит, по- любому.... Вон чилийца в финале в штрафной валят, а он не валится, а отдаёт пас назад под удар!!! Ну, не получилось забить, но сразу видно, что мужик, а не балерина....
Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал использование системы видеоповторов на кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, данную практику следует внедрять и в чемпионате России.
«Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.
Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, «Оренбург» остался бы в РФПЛ.
Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в «Оренбург» летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило», – заявил Евдокимов.
«Оренбург» по сумме двух встреч в конце минувшего сезона уступил «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.