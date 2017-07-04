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  • Евдокимов: «С видеоповторами «Оренбург» остался бы в Премьер-лиге»

Евдокимов: «С видеоповторами «Оренбург» остался бы в Премьер-лиге»

4 июля 2017, 09:44
5

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал использование системы видеоповторов на кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, данную практику следует внедрять и в чемпионате России.

«Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.

Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, «Оренбург» остался бы в РФПЛ.

Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в «Оренбург» летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило», – заявил Евдокимов.

«Оренбург» по сумме двух встреч в конце минувшего сезона уступил «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Оренбург Евдокимов Роберт
Комментарии (5)
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Сибирь за Спартак
1499152554
Вот в чем причина, оказывается.
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Svoysvoemubrat
1499153232
У каждого свои резоны в повторах. Раньше так-же обсуждали, нужны ли замены и сколько их.
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мароко
1499154472
С видео повторами УРАЛ бы в тройке был!
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bashnat013
1499156414
если бы были видеоповторы то спартачок ни разу бы не смогли сделать чемпионом!
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семёнычев
1499158571
пока у нас их не планируют вводить, а когда "созреют", то без честного регламента, как например в волейболе( когда у команды есть право ПОТРЕБОВАТЬ видеоповтор) ситуация с судейством вряд ли перейдёт на новый уровень.... Либо главный тренер должен иметь право запросить повтор, либо от соперничающих команд должно сидеть в операторной по своему представителю( возможно даже ввести в штат новую ставку-" видеоглядуна"))))) По одному просмотру за тайм: не подтвердил ошибку повтор- извините, больше инициатив от вас нет, только по инициативе нейтральных людей... Подтвердилось нарушение- попытка сохраняется.... Кроме того, установить арбитрам лимит "незамеченных нарушений": проспал 7 моментов- на месяц в первую лигу Сами собой отпадут "нырки"; Смолов нырнул и в лучшем случае "просрал видеоповтор", если не "жёлтую" за симуляцию, но от тренера точно звизды получит, по- любому.... Вон чилийца в финале в штрафной валят, а он не валится, а отдаёт пас назад под удар!!! Ну, не получилось забить, но сразу видно, что мужик, а не балерина....
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