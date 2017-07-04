Евдокимов: «С видеоповторами «Оренбург» остался бы в Премьер-лиге»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал использование системы видеоповторов на кубке конфедераций-2017. По мнению специалиста, данную практику следует внедрять и в чемпионате России.

«Отличный опыт. Думаю, теперь многие скептики поймут, что без повторов в футболе никак. С одной стороны, пока не совсем понятно, в каких ситуациях они назначаются. Но в целом я выступаю за это нововведение. За ним будущее.

Российское первенство однозначно стало бы качественнее с появлением видеоповторов. Если бы эта система использовалась в минувшем сезоне, «Оренбург» остался бы в РФПЛ.

Могу сказать, что ошибся в летней селекционной кампании. Те игроки, которые пришли в «Оренбург» летом, практически не усилили нас. Тут была моя недоработка. А вот весной мы хорошо усилились. Соответственно, пошли и результаты. Но этого, к сожалению, не хватило», – заявил Евдокимов.

«Оренбург» по сумме двух встреч в конце минувшего сезона уступил «СКА-Хабаровск» в стыковых матчах.