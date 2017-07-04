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  • Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»

Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»

4 июля 2017, 06:31
6

Защитник Матия Бобен прокомментировал свой переход в «Ростов». С бывшим игроком словенской «Горицы» подписан трехлетний контракт.

«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как «Ростов». Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю все, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов», – заявил футболист.

В минувшем сезоне Бобен провел в чемпионате Словении 25 матчей, в которых забил один гол.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Горица
Комментарии (6)
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Сибирь за Спартак
1499144394
Кокой вежливый словенец.
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Одинокий волк Маквейд
1499148116
Ростов-папа, а как ты хотел?
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Tsigan
1499149499
А на какие деньги Ростов ведёт трансферы,ведь всех своих лидеров даром (типо) отдали?!
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Ник_ЦСКА
1499151842
Он видимо не знал, что Ростов "рассыпался". Баварию ему долго ещё не увидеть.
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balaton78
1499151847
Успехов Матия в Ростове!
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bashnat013
1499156570
бубен да ты прям в сказку попал
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