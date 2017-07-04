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    Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»

    Защитник Матия Бобен прокомментировал свой переход в «Ростов». С бывшим игроком словенской «Горицы» подписан трехлетний контракт.

    «Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как «Ростов». Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю все, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов», – заявил футболист.

    В минувшем сезоне Бобен провел в чемпионате Словении 25 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: ФК «Ростов»

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    04.07.2017 06:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 4 июля 2017, 11:22

      бубен да ты прям в сказку попал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 4 июля 2017, 10:04

      Успехов Матия в Ростове!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 4 июля 2017, 10:04

      Он видимо не знал, что Ростов "рассыпался". Баварию ему долго ещё не увидеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 4 июля 2017, 09:24

      А на какие деньги Ростов ведёт трансферы,ведь всех своих лидеров даром (типо) отдали?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 09:01

      Ростов-папа, а как ты хотел?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 07:59

      Кокой вежливый словенец.

      4
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