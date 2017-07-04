Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»

Защитник Матия Бобен прокомментировал свой переход в «Ростов». С бывшим игроком словенской «Горицы» подписан трехлетний контракт.

«Я очень счастлив. Был готов к переезду в другую страну, но не ожидал, что это будет такой большой клуб, как «Ростов». Хочу сказать болельщикам, что я счастлив, что переход состоялся. Сделаю все, чтобы добиться хороших результатов и заслужить доверие фанатов», – заявил футболист.

В минувшем сезоне Бобен провел в чемпионате Словении 25 матчей, в которых забил один гол.